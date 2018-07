Hoe de Golden State Killer na 32 jaar werd ontmaskerd

'Hij drong slaapkamers binnen, bond koppels vast, stapelde borden op de rug van de man en dreigde dat zijn vrouw het niet zou overleven als er een bordje viel'

‘Wat betekent EAR?’ vroeg Paul Holes. Politiedetective op rust John Murdock reageerde verbaasd. Die afkorting had hij in geen jaren meer gehoord. Ze zaten ieder aan een kant van het gangpad in het vliegtuig en waren op weg naar een congres voor forensische experts. Het was 1997. Murdock was kort daarvoor met pensioen gegaan als hoofd van het forensisch laboratorium van Contra Costa County, nabij San Francisco. De leergierige Paul Holes was achteraan de twintig en was kort na zijn afstuderen als biochemicus beginnen te werken als forensisch onderzoeker. Hij begon in de toxicologie, maar ontdekte al snel dat zijn passie eigenlijk in het veld lag. Algauw had zijn nieuwsgierige geest niet meer genoeg aan een microscoop. Hij begon met de rechercheurs op pad te gaan, mee naar plaatsen delict. Eigenlijk was hij een rechercheur van cold cases die in een forensisch lab zat opgesloten. Hij liep dolgraag naar het archief om te neuzen in dossiers over onopgeloste zaken. Daar vond hij verhalen, verklaringen, foto’s en onafgemaakte gedachten, die door een verstrooide onderzoeker in de kantlijn waren gekrabbeld. Die puzzels trokken hem aan.

‘Paul, dat is je taak niet,’ wezen zijn collega’s hem soms terecht. Hij trok zich er niks van aan. Hij bezat het zeldzame talent om altijd vriendelijk te blijven en intussen gewoon zijn gang te blijven gaan. Hij beloofde zichzelf dat hij naar een plaatsje bij de rechercheafdeling zou hengelen zodra de gelegenheid zich aandiende.