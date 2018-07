'Ik zou willen roepen tegen mijn jongere zelf: 'Eet behoorlijk, en ga op tijd slapen. Het komt wel goed''

We treffen Florence Welch in een club die ook dienstdoet als een enorme antiekwinkel. In het toepasselijk overdadige decor zit ze onder een enorme luchter: zonder make-up, mooi en in een luchtige outfit met bloemenprint – niet van deze tijd, zoals we haar kennen. Haar vele armbanden rinkelen en tinkelen het hele gesprek door.

Als kind zong Florence Welch korte tijd in het koor van haar school. Niemand die haar stem kent, – met drie nummer 1-albums en passages op tal van grote festivals zijn er nog maar weinig mensen die haar stem níét kennen – zal verbaasd zijn dat ze er maar moeilijk haar plek vond. Als volwassen artiest en songschrijver gaf ze de voorkeur aan melodrama, zowel in haar stem als in haar teksten. En in haar hele leven, zoals hieronder duidelijk zal worden. Het legde haar geen windeieren.