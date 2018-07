Björn Soenens ‘Als een zwerver tussen het vuilnis’

Met die Kapitein Iglo-baard van een tijdje geleden zag-ie er minstens 72 uit, akkoord, maar volgens Wikipedia is Amerika-correspondent Björn Soenens op 25 april jongstleden toch echt pas 50 geworden. Zou hij die kaap met plezier gerond hebben?

Björn Soenens «O, ja. Ik vond het veel leuker om 50 te worden dan 49. Het betékent ook iets. Bovendien is het een erg plezierige leeftijd: ik heb het gevoel dat ik minder hoef te knokken voor mijn plek dan vroeger, en tegelijkertijd beschik ik nog altijd over de energie van een huppelend veulen in de wei. ’t Is alsof ik na een lange en vermoeiende voettocht eindelijk de bergtop heb bereikt en even in de bossen mag ronddwalen.»

HUMO De hemel op aarde, dat is voor jou het hier en nu?

Soenens «Ja. Ik ben gelukkig in mijn privéleven en op het werk, meer kan een mens zich niet toewensen. Ik woon graag in dit land, ik reis er graag door, ik bén er graag. De Verenigde Staten, en New York bij uitstek, lijken mijn echte thuis te zijn. Vroeger kostte het me drie tot vier uur per dag om naar en van Brussel te pendelen, daar ben ik van af. Kantoorgedoe, daar heb ik ook al niks meer mee te maken, want veel bullshit komt me eenvoudigweg niet meer ter ore. Al mijn energie en mijn ideeën kan ik in mijn werk stoppen, en in mijn werk alleen. Dat is fantastisch, en voor mij mag dat nog lang blijven duren.»

HUMO Nu nog die volle baard terug en we zijn er.

Soenens «Neenee, die baard blijft weg. Oké, helemaal gladgeschoren zul je me niet aan de ontbijttafel treffen, dan schrik ik van mezelf wanneer ik in de spiegel kijk. Maar over die volle baard werd toch te veel getoeterd. Zelfs Martine Tanghe was ermee bezig, heb ik mogen vaststellen. Toen-ie net was afgeschoren en ik eens live in de ether moest gaan, fluisterde ze in m’n oortje: ‘Twintig jaar jonger! Twintig jaar jonger!’»