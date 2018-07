Jonge Leeuwen: Michèle Cuvelier (26), de festivalreporter van Studio Brussel. 'Ik hou van relschoppers. Het mag af en toe wel wat stouter'

HUMO De festivalzomer presenteren op Stubru: niet slecht voor iemand die tot twee jaar geleden amper een voet op een festival had gezet.

Michèle Cuvelier «Ik had er in mijn jeugd welgeteld twee bezocht: Feest in het park in Oudenaarde, dat ondertussen zelfs al niet meer bestaat, en Cactusfestival in Brugge. Niet toevallig allebei dicht bij Ardooie, waar ik vandaan kom. Maar op Werchter en Pukkelpop was ik nooit geraakt. Vrij ironisch dat net ík dan radio ging maken op festivals (lacht). Maar ik heb mijn schade ingehaald: mijn eerste zomer heb ik 25 festivals meegemaakt. Ik denk wel dat ik nu mag zeggen dat ik mee ben.»

HUMO Word je niet weggehoond als je solliciteert bij Studio Brussel en moet toegeven dat je nog nooit op Werchter bent geweest?

Cuvelier «Dat kan ook een voordeel zijn, hè. Een frisse blik op festivals! En zo puristisch zijn we nu ook niet bij Studio Brussel. Al heb ik wél vaak de vraag gekregen hoe het in godsnaam mogelijk was dat iemand van mijn leeftijd nooit eerder op een groot festival geweest was.»

HUMO Niet dat je veel zou gezien hebben, mocht je toch gegaan zijn: je bent maar 1 meter 60 groot, leerden we onlangs in een filmpje van Studio Brussel. Ga dan maar eens in het publiek voor het hoofdpodium staan.

Cuvelier «Pardon, het is 1 meter 61. Onlangs heeft een vriend me gemeten en nu kan ik trots zeggen dat ik een centimeter langer ben dan ik dacht.»

HUMO Die ene centimeter maakt natuurlijk het verschil.

Cuvelier «Mentaal wel (lacht). Maar op concerten is het inderdaad lastig om iets te zien. Op festivals valt het eigenlijk nog mee: daar heb je grote schermen als je het podium niet kan zien. In het dagelijkse leven ben ik me er nooit van bewust dat ik zo klein ben, maar op concerten besef ik het telkens weer.»

HUMO Ondertussen heb je ongetwijfeld al wel de typische onbekommerde, roezige festivalsfeer leren kennen. Past die bij je?

Cuvelier «Ik heb gemerkt van wel. Een paar weken geleden was ik op Best Kept Secret: daar gaat het er altijd héél roezig aan toe (lacht). In het begin was het even aanpassen, en beseffen dat die aparte ‘festivalwereld’ dus echt bestaat. Maar ik vond er snel mijn plaats in. Voor de duidelijkheid: die sfeer merk ik niet als ik moet werken op een festival. Dan kan ik alleen maar denken aan al die fantastische optredens die ik níét zal kunnen zien.»

HUMO ‘Zender’ is vandaag het alternatiefste programma op Studio Brussel, nu de herinnering aan ‘Duyster’ stilaan begint te tanen. Stel dat Stubru-baas Jan Van Biesen je prompt promoveert naar een populairder uitzenduur: hoe jammer zou je het vinden om ‘Zender’ achter te laten?