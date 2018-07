Zweedse bestsellerauteur Jonas Jonasson. 'De belangrijkste bedreiging van de democratie is het feit dat er geen feiten meer zijn'

HUMO Eerst en vooral: net wanneer de toeristische dienst van Zweden toegeeft dat Zweedse balletjes eigenlijk Turks zijn, ga jij in je nieuwe boek beweren dat de lekkerste asperges ter wereld uit Zweden komen?

jonas JONASSON «Eh, ik leg die uitspraken natuurlijk in de mond van mijn personages... Maar op mijn eiland Gotland zijn de groene asperges fantastisch. Die smaken een stuk beter dan de import uit Peru waarmee we het buiten het seizoen moeten doen.»

HUMO Zeg nu niet dat je liever groene dan witte asperges eet.

JONASSON «Ik ben meer gewend aan de groene. Je kunt er zelfs dessert mee maken. Je zou een zevengangenmenu kunnen bedenken met alleen maar aspergegerechten. We hebben trouwens ook truffels op Gotland. De echte Bourgondische. De Fransen hebben nog geprobeerd ons te verbieden die naam te gebruiken.»

HUMO Culinair zit je dus goed, maar kan een wereldberoemd auteur nog ongestoord zitten schrijven op zo’n klein eiland?

JONASSON «Absoluut. Dat komt door een combinatie van twee dingen: mensen hebben een heel kort geheugen, én ik heb het supersterrendom nooit omarmd. Ik loop niet op rode lopers, ik ga niet naar premières en ik bedank voor celebrityshows.

»De supermarkt is mijn barometer. Als ik net een boek uit heb, zeggen daar doorgaans een tiental mensen goeiedag. Dat is bemoedigend, maar ook beangstigend want ik weet dan niet of het gewoon een lezer is, of iemand die ik hoor te kennen, een ouder van een schoolvriendje van mijn zoon bijvoorbeeld. Daarom heb ik een speciale reactie ingeoefend die verschillende dingen kan betekenen (tovert een vriendelijke maar voorzichtige glimlach op zijn gelaat). Maar na een paar maanden van radiostilte zakt het aantal begroetingen met vijftig procent en later nog eens met vijftig procent. Nu zit ik ongeveer aan één persoon per boodschappendag die me groet. Wanneer het boek uitkomt, zit ik zeker opnieuw aan tien.»

HUMO Weet jij zelf eigenlijk hoeveel boeken je wereldwijd al verkocht hebt?