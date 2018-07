Laatste loodjes: 'Captain America'

Puk en Muk waren kabouters van het Kaukasische type, en Moortje – ik weet niet of hij nu nog door de beugel zou kunnen – was wonder boven wonder een zwárte kabouter. Je kunt het zo gek niet bedenken of iemand bedenkt het. Er kwam een tickertapeparade in dat boek voor, die zeer tot mijn verbeelding sprak. Alleen al door die wondere reis van Puk en Muk en Moortje leek Amerika me het beloofde land. De halfgeletterde Donald J. Trump, die geen gelegenheid laat voorbijgaan om het hufterschap op een hoger plan te brengen, heeft me uit die kinderlijke waan geholpen.

Zag ik de stars-and-stripes huiveren toen Trump die vlag laatst omhelsde op een meeting, terwijl zijn aanhang ‘Build that wall!’ scandeerde? Ik sidderde in elk geval plaatsvervangend. Nu Trump en zijn souffleurs onder andere de wereldeconomie aan het verzieken zijn, maakt Harley-Davidson, de fabrikant van een aloud Amerikaans vrijheidssymbool op wielen, zich op om een deel van de productie naar het buitenland over te hevelen. De iconische Captain America komt me nu voor de geest, de omgebouwde Harley waarmee Peter Fonda in ‘Easy Rider’ wijkende vertes aaneenreeg. Peter Fonda is nu 78 en op Twitter, de knollentuin van Trump, neemt hij elke gelegenheid te baat om de huidige president van de V.S. hartstochtelijk uit te spugen. Er zijn nog voorbeeldige Amerikanen. Mogen zij ooit dansen op de zwanenzang van Donald J. Trump. Dan dans ik, au fond geen danstype, met ze mee. Rudy Vandendaele