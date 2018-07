Veganistisch vandalisme: slagers op het kapblok

Slager worden steeds vaker het slachtoffer van vandalisme, bedreigingen en pesterijen. Eerder kregen Franse vleeshouwers al te maken met ingeslagen vitrines en nepbloed over de klanten. Bij ons zijn er gelijkaardige taferelen op til. Erwin Mertens van slagerij De Kapblok, al vier jaar op rij gelamskroond tot Beste Slager van het Land, deelt in de klappen.

ERWIN MERTENS «Ik ben zeker niet de enige: 1 op de 20 slagers wordt lastiggevallen. Eerst waren het stickers op onze vitrine – ‘Meat is murder’ en ‘Dieren hebben ook gevoelens’ – en daarna werd onze gloednieuwe bestelwagen bekrast. Maar sinds de uitwerpselen in de brievenbus – netjes in een vleesverpakking van de supermarkt, met het plastiekje er weer over – en de doodsbedreigingen via mail en sociale media, heb ik besloten klacht in te dienen.

»Op Facebook scoorde mijn slagerij tot voor kort een rating van 4,9, maar op één week tijd ben ik naar een 2,7 getuimeld. Soms krijg ik op één nacht 60 reviews van één ster, allemaal van mensen die Silke De Koe of Jerom Het Varken heten. Natuurlijk zijn die nepprofielen de volgende dag alweer verwijderd.»

HUMO De daders moeten we volgens u in veganistische kringen zoeken.

MERTENS «Er zit duidelijk een organisatie achter. Maar zeker niet alle veganisten zijn zo. Ik heb niks tegen veganisten of vegetariërs. Ik eet zélf af en toe veganistisch. Desnoods eet ik zelfs kikkererwten (lacht).

»De kritiek die we krijgen, is altijd dezelfde: wij zijn moordenaars, wij brainwashen de kinderen, wij verkopen mishandelde dieren. ‘Ik zal jou eens slachten zoals jij die koe hebt geslacht.’ Maar een slager is géén slachter. Ik heb nog nooit een dier gedood. Als ik een slachthuis binnenkom, dan moet ik de eerste 10 minuten wennen. Ik geef het toe: ik ben een watje. Vaak posten ze er ook filmpjes bij, één keer zelfs van mishandelde katten. Wat heb ik nu te maken met mishandelde katten?»

HUMO Begrijp je de kritiek echt niet? De vleessector is niet bepaald smetteloos.

MERTENS «Nee. Ik verkoop geen vlees van mishandelde dieren: een mishandeld dier heeft een hoge bloeddruk en van een hoge bloeddruk krijgt het harde spieren. Met dat vlees valt niks aan te vangen. Ik weet niet wat voor vlees de supermarkten verkopen, maar kennelijk is het makkelijker om een kleine slager aan te vallen dan een grote keten.

»Pas op: ik begrijp wel dat mensen vegetarisch eten. Wij slagers zeggen al jaren dat we met z’n allen minder vlees moeten eten: ‘Eet liever een steak van 150 gram dan eentje van 300 gram, maar zorg er dan wel voor dat het er eentje van topkwaliteit is.’»

HUMO Het vegetarische dieet zit in de lift. Zie jij je omzet dalen?

MERTENS «Nee. Die blijft elk jaar stijgen. Veganistische organisaties verspreiden graag de boodschap dat vlees eten out is, maar mijn ervaring is anders. Ik doe al jaren catering: moet er eten voorzien worden voor 100 man, dan vragen ze 8 procent vegetarische producten. Dat percentage is al jaren hetzelfde. Voor mijn part eet iedereen wat hij wil. Uiteindelijk denk ik altijd: ‘Een koe leeft langer dan een selder.’»