'Groen zou anders moeten zijn, maar is het niet. De vraag is niet meer: 'Waar staan we voor?', maar wel: 'Wat horen de mensen graag?''

Haar ruime dakappartement, met gezellige groene terrassen aan beide kanten, ligt aan de Turnhoutsebaan in Deurne. Pal in de zone waar een drugsoorlog woedt. Maar Mieke Vogels ergert zich meer aan het zwerfvuil op straat en de smerige trams en bussen. Na de breuk van Samen, de kartellijst van Groen en de SP.A, engageerde ze zich opnieuw om op de groene lijst te staan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Niet om te zetelen, maar om burgemeester Bart De Wever uit het stadhuis te krijgen.

MIEKE VOGELS «Wat mij het meest stoort, is zijn verdeel- en-heersstrategie. De sfeer in de stad is enorm verhard. Dat is begonnen met het hoofddoekenverbod van Patrick Janssens. Plots voelden Antwerpenaars zich niet meer geremd om tegen moslima’s te roepen dat ze die vod van hun kop moesten halen. Onder De Wever is dat nog verergerd. Met zijn grove uitspraken over moslims geeft hij mensen een vrijgeleide voor racisme. In de Colruyt kwam iemand me laatst nog vertellen wat ze met al die vluchtelingen moeten doen: op het vliegtuig zetten en boven de oceaan de deur opendoen. Zoiets hoorde je vroeger alleen aan de bruinste toog, vandaag durven mensen dat luidop te zeggen in een volle supermarkt.»

HUMO Wat zegt u dan tegen zo’n man?