'Ik laat ze heel even hun ellende vergeten'

Kenny Hennens «Leuven is geen grootstad, maar ook hier leven daklozen. Hoewel ik een geboren en getogen Leuvenaar ben, merkte ik hen vroeger niet op als ik over de straat liep. Tot een vriend die werkt bij het plaatselijke Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) me op hun bestaan wees. Je ziet de daklozen hier misschien niet in portieken liggen, maar je vindt ze wel in kraakpanden of op verborgen plekken in de stad. De puzzelstukjes vielen in elkaar toen een andere vriend me vertelde over de Belgian Homeless Cup: een voetbalcompetitie voor daklozen, die ook dient om hen weer aansluiting te laten vinden bij de maatschappij. Ik ben voetbalfanaat én ik wilde me inzetten voor stadsgenoten die het minder getroffen hebben: coach worden van een daklozenvoetbalploeg leek me dus een ideale bezigheid.

»Sommige spelers van onze ploeg OHL Streetsoccer Team weten nooit op voorhand waar ze de nacht zullen doorbrengen. Anderen hebben wel onderdak, maar maakten in hun leven al veel ellende mee. De ene heeft een zware echtscheiding achter de rug en raakte zo aan lagerwal. De andere kampte ooit met zware verslavingen. Nog iemand anders bracht zijn jeugd door in instellingen en kwam op zijn 18de alleen op straat te staan. Er spelen ook mensen zonder papieren mee in onze ploeg.»