Eeuwig spits Jan Mulder: 'Engeland - België'

Engeland – België is de derde wedstrijd in groep G van het WK voetbal in Rusland. Een kaartje voor die kraker kost 200 euro. Reis en verblijf kosten me ongeveer 1.000 euro. Uren voor het spektakel begint, ga ik op mijn plaatsje zitten. De elftallen betreden de arena en stellen zich op voor de volksliederen. Ik herken geen enkel gezicht. De beroemdheden zitten op de bank. Engeland heeft acht van de beste spelers niet opgesteld, België negen. Manager Gareth Southgate onderwijst ons tijdens het verplichte interview vooraf dat hij over een rijke selectie beschikt en ondanks de acht vervangingen zijn sterkste elftal heeft samengesteld. Collega Roberto Martínez doet hetzelfde.

Beide heren liegen. Ik voel me opgelicht. Geld terug! Maar dan ben je een ouderwetse liefhebber en snap je niks van het moderne management aan de top.

Hoewel ze al weten dat de reserveteams zullen voetballen, schrijven de Engelse en de Belgische kranten geen woord van kritiek over de aanstaande oplichterij. De kranten zijn niet naïef, ze weten wat er te koop is. Slim zijn is de prioriteit, gele kaarten pakken een vereiste, aangezien je daar volgens het reglement ook mee kunt verliezen, en zo de sterke landen ontloopt.