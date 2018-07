'Spuwen, urine en boegeroep, alsof je door een wei vol koeien rijdt. Nee, ik fiets nooit in de buurt van Froome'

Een kwintet kenners heeft voor Humo de benen onthaard, het deelnemersveld geanalyseerd en er een kransje favorieten uit gedistilleerd. José De Cauwer (co-commentator VRT), Patrick Lefevere (manager Quick·Step Floors Cycling Team), Jan Bakelants (AG2R, ex-gele truidrager), Lotte Kopecky (regerend wereldkampioene ploegkoers) en Thomas De Gendt (Lotto Soudal, gewezen ritwinnaar) zochten uit wie in het geel Parijs haalt, wie de groene trui pakt, welke Belgen kans maken op een ritzege en wie of wat de verrassing wordt van deze 105de Grande Boucle. Faites vos jeux!

1. WIE WINT DE TOUR?

HUMO Wordt het eindelijk nog eens een spannende, spectaculaire Ronde van Frankrijk?

José DE CAUWER «Die kans lijkt me inderdaad een pak groter dan de voorbije jaren. Het is van bij de start iedereen tegen iedereen. In de eerste twee vlakke etappes strijden de sprinters om ritwinst en de gele trui, daarna moeten de favorieten voor het eindklassement al presteren in de ploegentijdrit en komen de punchers aan hun trekken in een paar heuveletappes. En dan moet de kasseirit richting de velodroom van Roubaix nog komen. En dat allemaal in de eerste week van de Tour! Greg Van Avermaet heeft in het verleden geklaagd dat de klassieke renners te weinig aan hun trekken komen in de Tour. Wel, dat is nu rechtgezet.»