Humo's Onbetaalbare Zomerboekentips van Fatma Taspinar, Otto-Jan Ham en Hilde Van Mieghem

'Een e-reader is geen oplossing: ik moet aan een boek kunnen ruiken en de bladzijden kunnen omslaan'

‘Tips van Lieven Van Gils’

HUMO Als je een paar boeken zou willen noemen die iedereen mee moet nemen op vakantie, welke zouden dat dan zijn?

FATMA TASPINAR (VRT-journaliste) «‘Ik ben Pelgrim’, het thrillerdebuut van de voormalige journalist en scenarist Terry Hayes. Dat heb ik ooit tijdens een skivakantie gelezen, maar in de zomer moet het ook wel lukken. Als het zonnig is, lees ik sowieso graag detectives, en dan het liefst van die dikke page-turners. Met de ‘Millennium’-trilogie van Stieg Larsson, bijvoorbeeld, ben je al snel een hele vakantie zoet. En de boeken van Liane Moriarty zijn ook allemaal erg goed, zoals ‘Het geheim van mijn man’ en ‘Grote kleine leugens’, waar de HBO-serie ‘Big Little Lies’ met Nicole Kidman en Reese Witherspoon op is gebaseerd.