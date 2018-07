Hoera vakantie? Humo's rustgevende survivalgids (2): diarree, echtscheidingen, giftige vissen en hartproblemen

'Het is niet omdat het water van de Middellandse Zee blauw is, dat het properder is dan bij ons'

Met de ligfiets door Vietnam, backpacken in Botswana en al liftend door Honduras: moet allemaal kunnen, en de wereld is ongetwijfeld een wat groot uitgevallen dorp geworden, maar die exotische en vooral cool op Instagram ogende bestemmingen zijn het terrein van parasieten, wormen en virussen die uw reis minder aangenaam kunnen maken. Om te beginnen is de kans groot dat u de eerste dagen van uw vakantie op niet zo avontuurlijke wijze op de pot doorbrengt.

Ula Maniewski-Kelner (infectioloog aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde) «Een derde van de reizigers wordt getroffen door reizigersdiarree. Dat is vervelend, maar meestal niet ernstig. De voedingshygiëne is in veel landen niet zoals bij ons en in een tropisch klimaat raakt voedsel sneller besmet met bacteriën. Bijna altijd gaat die diarree vanzelf over, het is maar zelden nodig om antibiotica te nemen. Je moet vooral goed blijven drinken zodat je niet uitdroogt, en misschien je reisplannen wat aanpassen, zodat je in de buurt van de pot kunt blijven.

»Om het te voorkomen, moet je gewoon je gezond verstand gebruiken. Geen kraantjeswater drinken, geen rauwe of met water gewassen dingen eten... Eigenlijk komt het neer op één regel: ‘Cook it, boil it, peel it, or forget it.’ Maar zelfs dan is de kans groot dat je vroeg of laat toch diarree krijgt.»

HUMO Zijn er landen of regio’s waar het risico groter is dan elders? India heeft bijvoorbeeld nogal een reputatie op dat vlak.

Maniewski-Kelner «Ik ken inderdaad weinig mensen die in India zijn geweest en géén diarree hadden. Maar eigenlijk moet je er in alle niet-westerse landen rekening mee houden.»

HUMO Welke vervelende ziekten kunnen toeristen nog zoal oplopen?