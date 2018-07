Voetbal als minnares: hoe vijf WK-weduwen overleven zonder man

'Jan en Youri samen op tv: dat zijn hoogdagen voor mij. Wat ik jaren aan de keukentafel zag, wordt nu uitgezonden'

Mevrouw Vandenbempt: ‘Elke week bloemen’

Greet Nijns (50) is al 25 jaar de echtgenote van Peter Vandenbempt, maar – ow-ow-óóów – ze wordt nog steeds niet warm van voetbal.

Greet Nijns «Straf, hè? Nu, een echt belangrijke wedstrijd op het wereldkampioenschap zal ik wel volgen, maar ik ga er niet twee keer 45 minuten voor in de zetel zitten. Alleen als ik hoor dat er ambiance is, ga ik eventjes bij de kinderen zitten – die volgen het wel. Ik zit ook nooit een hele aflevering van ‘Extra Time’ uit. Ik controleer alleen even hoe Peter erbij zit (lacht).

»Ik kom uit een gezin waar sport resoluut werd weggezapt. In eerste instantie was ik ook met een leraar Engels, Nederlands, geschiedenis en godsdienst getrouwd, hè. Maar na één jaar huwelijk verzeilde Peter plots in de journalistiek. Ik kon toen nog niet goed inschatten wat dat betekende. (Laconiek) Behoorlijk wat, zo blijkt 25 jaar later.»

HUMO Vraag Peter wie op het wereldkampioenschap van 1990 de corners trapte bij Schotland, en de kans is groot...

Nijns «...dat hij dat weet, ja. Vraag mij wie gisteren uit het toernooi vloog, en ik zal allicht niet kunnen antwoorden. Tenzij er iets opzienbarends is gebeurd, zoals toen Duitsland onlangs werd uitgeschakeld. Op mijn werk wordt er nochtans voortdurend over het WK gepraat – met veel kennis van zaken zelfs, ook al is het een organisatie met veel vrouwen (uitzendbureau Randstad, waar Nijns een leidinggevende functie bekleedt, red.). En ik krijg ook ongelofelijk veel vragen: ‘Wie zal er winnen?’ ‘Spelen de Belgen de finale?’»

HUMO Je hebt niet overwogen om Peter naar Rusland te volgen?

Nijns «Ha, da’s één van die vragen die me voortdurend worden gesteld. Neen, dus. Weet je, heel veel mensen denken dat het een plezierreisje is voor Peter, maar dat is het absoluut níét. Ik weet hoeveel voorbereidingstijd hij erin heeft gestoken, uren heb ik hem heb zien zwoegen achter zijn bureau. De maand vóór zo’n toernooi is hij niet te genieten. Dan vergaat hij van de stress en staat hij ’s ochtends in alle vroegte op. Anders ligt hij toch maar te tobben over al het werk dat nog wacht.

»En dan is er het toernooi zelf. Wij hebben hier een rooster op het prikbord hangen, waar van dag tot dag op staat welke vluchten hij moet nemen – in totaal 21, als ik me niet vergis – welke wedstrijden hij verslaat, wanneer hij een rustdag heeft. Daar valt nauwelijks een uurtje vrije tijd tussen te wrikken, dus wat kan ik in hemelsnaam in Rusland gaan doen? Ik zou hem alleen maar voor de voeten lopen en extra stress bezorgen, omdat hij zich verplicht zou voelen om met mij bezig te zijn. Wat helemaal niet kan, want hij is daar keihard aan het werk.»