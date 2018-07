U zult in een reisblad vol cocktails en infinity pools nooit iets lezen over alle neveneffecten van het klimaat die uw droomvakantie kunnen vergallen. Zoals de muggen in Schotland en Zweden, het nachtlawaai vlak naast het hotel, de gigantische vliegende kevers die in Kreta ’s avonds op de verlichting van het zwembad afkomen, de strandvlooien in de Malediven, de moordende zandvliegen in de Bahama’s, de schorpioenen en schorpioenvissen in Bonaire, de giftige duizend-poten en denguemuggen in de Dominicaanse Republiek en Sint-Maarten, of het feit dat het misdaadcijfer van Jamaica en Curaçao exponentieel hoger is dan dat van pakweg Barbados. Ik ken iemand die in Cancun werd gebeten door een barracuda: zeventig hechtingen. Om nog maar te zwijgen van de in het Caraïbische gebied alomtegenwoordige koraalduivel, een visje met een prettig gestoord uiterlijk dat z’n territorium (de héle zee) meedogenloos afbakent. Reisbladen melden ook nooit iets over de luizen en vlooien die u kunt oplopen door in een goedkoop hotel te slapen waar het beddengoed niet vaak en heet genoeg wordt gewassen.

Voor deze rubriek daarentegen geldt: voor alles wat ik aanbeveel, put ik ofwel uit eigen ervaring, of uit informatie uit de eerste hand. En Humo is de toeristische diensten niets verschuldigd, dus ik verzwijg geen nadelen, mochten die er zijn.

Als een blad met een grote oplage zoals Humo een gouden adresje prijsgeeft dat idyllische rust biedt, kan die plek in korte tijd zo populair worden dat die rust relatief wordt. Ik zou u dan ook beleefd willen vragen om met elkaar af te spreken en om beurten te gaan – allen daarheen, maar niet allemaal tegelijk.