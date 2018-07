De ideale zomer van (ss): 'Allen daarheen, maar niet allemaal tegelijk!'

U zult in een reisblad vol cocktails en infinity pools nooit iets lezen over alle neveneffecten van het klimaat die uw droomvakantie kunnen vergallen. Zoals de muggen in Schotland en Zweden, het nachtlawaai vlak naast het hotel, de gigantische vliegende kevers die in Kreta ’s avonds op de verlichting van het zwembad afkomen, de strandvlooien in de Malediven, de moordende zandvliegen in de Bahama’s, de schorpioenen en schorpioenvissen in Bonaire, de giftige duizend-poten en denguemuggen in de Dominicaanse Republiek en Sint-Maarten, of het feit dat het misdaadcijfer van Jamaica en Curaçao exponentieel hoger is dan dat van pakweg Barbados. Ik ken iemand die in Cancun werd gebeten door een barracuda: zeventig hechtingen. Om nog maar te zwijgen van de in het Caraïbische gebied alomtegenwoordige koraalduivel, een visje met een prettig gestoord uiterlijk dat z’n territorium (de héle zee) meedogenloos afbakent. Reisbladen melden ook nooit iets over de luizen en vlooien die u kunt oplopen door in een goedkoop hotel te slapen waar het beddengoed niet vaak en heet genoeg wordt gewassen.

Voor deze rubriek daarentegen geldt: voor alles wat ik aanbeveel, put ik ofwel uit eigen ervaring, of uit informatie uit de eerste hand. En Humo is de toeristische diensten niets verschuldigd, dus ik verzwijg geen nadelen, mochten die er zijn.

Als een blad met een grote oplage zoals Humo een gouden adresje prijsgeeft dat idyllische rust biedt, kan die plek in korte tijd zo populair worden dat die rust relatief wordt. Ik zou u dan ook beleefd willen vragen om met elkaar af te spreken en om beurten te gaan – allen daarheen, maar niet allemaal tegelijk.

Rust en elegantie

Laat ik beginnen met een gratis tip over al wat gratis is. ’t Is een open deur, maar we vergeten het te vaak: de zee, het strand, de parken, de bossen en de natuurreservaten zijn altijd open, u hoeft ze niet te onderhouden en ze zijn van iedereen. Dat laatste is niet vanzelfsprekend: in heel wat landen is een deel van de kustlijn geprivatiseerd. Het is verbazend dat er niet meer protest komt tegen de strandtenten en verhuurders van strandhokjes die ook aan onze kust alsmaar meer terrein inpalmen – in Knokke betaal je nu tot 17 euro om te verpozen in een speeltuin op het strand, met tijdslimiet. Maak dus maximaal gebruik van de natuur en de openbare eigendommen van de gemeenschap – dat bent u, en u betaalt ervoor via uw belastingen.

Laat Blankenberge aan de lezers van Dag Allemaal. Trek liever naar de relatieve rust en elegantie van Sint-Idesbald, De Haan en Cadzand, en laat u niet afschrikken door de snobs in Knokke, want het noordelijke deel daarvan biedt ook drie kilometer duin, promenade en een natuurreservaat.

Nog een simpele tip om zomerstress te vermijden: als iedereen naar zee trekt, ga dan naar het binnenland en vice versa. Als iedereen aan zee zit, kan een kasteel of attractie met speeltuin in Limburg of Wallonië zo verlaten zijn dat het uw privéterrein lijkt.

Snor verplicht

Wie wil globetrotten met een minimaal budget, kan z’n voordeel doen met het feit dat Airbnb Plus eindelijk een strenger en preciezer keuringssysteem heeft ingevoerd. De kans dat u voor 7 euro per nacht in het beschimmelde logeerkamertje van een onwelriekende psychopaat belandt die lampenkappen vervaardigt uit mensenhuid, is daarmee sterk gedaald. En u kunt vanaf nu ook subcategorieën invoeren zoals ‘Boutiques’, ‘Unique Spaces’ (boomhuisjes, tipi’s) en ‘Beyond by Airbnb’, voor meer stijl en meer levenskwaliteit, maar vooral meer veiligheid.

Het goede aan Airbnb is dat u op unieke locaties kunt logeren waar geen hotelketens gevestigd zijn. Heel wat hotels bevinden zich ‘aan de voet van’ de Mont Saint-Michel, maar liggen op kilometers afstand van dat unieke schiereiland. Wie B&B La Tête Noire boekt, logeert in het hart van de Mont. U ontwaakt bij hoogwater, als de vesting van het vasteland is afgesneden en andere toeristen er niet op kunnen. En na 18 uur, als de horden verdwenen zijn, hebt u het rijk alleen en waant u zich in het jaar 1297.

Voor wie op 14 juli in Londen is en sport, nostalgie en excentriciteit graag mengt tot een zomerse cocktail, slechts één feestadres: Bedford Square, een privéparkje waar het naargelang het moment van de dag lijkt alsof u in 1922, 1944 of 1960 bent beland. Denim is verboden, nostalgische kleding en een snor (een échte, geen valse plaksnor) zijn verplicht – ook voor de dames, al mogen die zelf bepalen op welke lippen ze die snor dragen. Meer info op thechapolympiad.com.

Bezoek datzelfde weekend het driedaagse, idyllische en über-Britse Idler Festival. Dat vindt dit jaar voor het eerst plaats in Fenton House, in de heuvels van Hampstead. U bent in Londen, maar u waant zich te gast bij Lord en Lady Tottering op het Britse platteland. Waar anders kunt u Michael Palin van Monty Python horen zingen en filosoferen en, terwijl u gezapig van een Pimm’s sipt, sprekers horen oreren over hedonisme, erotica, Plato, ukuleles, psychedelica, kalligrafie, imkeren en relatieproblemen? Alle info: idler.co.uk.

Pik in Londen ook zeker de heerlijke theaterversie mee van Noël Cowards klassieke liefdesdrama ‘Brief Encounter’ – een unieke mix van film, theater, comedy en livemuziek in de Haymarket Cinema (briefencounterwestend.com).

Een tip voor wie een hekel heeft aan onmuzikaal lawaai: investeer in noise cancelling headphones van Bose of Apple. Op vliegtuigen en in treinen een zegen.

En haast u naar Parijs, waar nog tot 14 juli in het unieke Musée d’Orsay de mooie tentoonstelling over minder bekende 19de-eeuwse symbolisten uit de Baltische landen loopt (musee-orsay.fr).

Bucketlist

Ik vond bungeejumpen niet stoer of cool, maar wel een enorme bevrijding. Je voor enkele seconden overgeven aan je-m’en-foutistisch fatalisme was een verademing na een leven van voorzichtige controlefreakerij. Het dichtstbij is de Verzasca-stuwdam in Zwitserland (007 Bungy, James Bond ging u voor), het mooist de Bloukransbrug in Zuid-Afrika. Om even dood te vallen maar het te overleven rekenen ze u wel tot 300 euro aan, maar dat is geen geld om de dood te overleven. Er wordt een foto van uw jump gemaakt die, mocht er iets fout lopen, meteen kan dienen voor uw doodsprentje (www.trekking.ch en www.faceadrenalin.com).

Soundtrack van de week

Bijna elke noot die Cesária Evora ooit zong, te beginnen met ‘ Sodade’.