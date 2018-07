Cherchez la femme: Charlotte Van Looy, de vriendin van Adriaan Van den Hoof

'Ik ben heel onzeker over mijn uiterlijk: ik zou van alles willen veranderen, van mijn haarkleur tot mijn voeten'

HUMO Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

charlotte VAN LOOY «Mijn grootmoeder woont bij Adriaan om de hoek, ik ga nog elke dag bij haar op bezoek. Toen ik dat vroeger deed, wandelde ik door zijn straat. Niet bewust, natuurlijk: ik wist pas dat hij daar woonde toen ik hem een paar keer op de stoep zag zitten terwijl zijn kinderen buiten aan het spelen waren. Later passeerde ik wél bewust voorbij zijn deur: op den duur wist ik rond hoe laat hij er zou zitten, en stemde ik het bezoek aan m’n oma daarop af (lacht). In het begin werd er niet meer dan ‘hallo’ gezegd, maar na een tijdje begonnen we wat meer te babbelen en hebben we nummers uitgewisseld. Zo is het heel traag tot iets meer uitgegroeid.

»Ik kende hem toen enkel van de ‘Man bijt hond’-rubriek ‘Vaneigens’. Maar ik was toen nog zo klein dat ik amper wist wie hij was.

»Grappig, trouwens: hij heeft me pas onlangs verteld dat hij eerst dacht dat de ploeg van zijn verborgencameraprogramma ‘Sorry voor alles’ mij had gevraagd om elke dag langs zijn deur te wandelen. Hij zat toen volop in de opnames van het eerste seizoen, en de makers hadden al meermaals gedreigd hem ook te zullen beetnemen (lacht).»

HUMO Adriaan is 20 jaar ouder dan jij.

VAN LOOY «Daar had ik aanvankelijk m’n bedenkingen bij, net zoals mijn ouders. Daarom zijn we ook heel rustig begonnen. Maar ondertussen komen ze goed overeen met hem.

»Ik val op matuurdere mannen. Adriaan is erg attent, begripvol en zorgzaam: dat heeft het ’m gedaan.»

HUMO HLN.be wist als eerste met het nieuws uit te pakken: uit je Instagram-foto’s leidden ze af dat jullie een koppel waren.

VAN LOOY «Ik heb dat artikel ook gelezen, omdat ik benieuwd was naar de lezersreacties.»

HUMO Ene Renzo schreef: ‘Altijd maar jonge popkes, hij leert niet bij.’

VAN LOOY (haalt de schouders op) «Mocht een vrouwelijke BV een koppel vormen met een twintig jaar jongere man, dan zou er óók over gepraat worden. Zelf heb ik geen negatieve reacties gekregen: iedereen kent ons hier in Lier. Mensen drukken me op het hart dat leeftijdsverschil er niet toe doet als je elkaar graag ziet. Maar als ik bejaarde koppels zie lopen, denk ik wel aan hoe ik nog aan het werk zal zijn wanneer hij al met pensioen is. Waardoor we dus niet samen van onze oude dag zullen kunnen genieten. Het is niet zeker dat Adriaan als tachtiger nog in goede gezondheid zal verkeren. Daarom proberen we nu al zoveel mogelijk van het leven te profiteren.»

HUMO Als BV heeft Adriaan wellicht geen gebrek aan vrouwelijke aandacht?

VAN LOOY «Vroeger kreeg hij weleens berichtjes via Instagram, maar die liet hij onbeantwoord. Sinds hij foto’s van ons tweetjes post, is dat gestopt: iedereen weet ondertussen wel dat we een koppel zijn.

»Als hij ergens gaat draaien met Discobar Galaxie komen er soms beschonken vrouwen met hem praten aan de dj-booth, maar ik ben geen jaloers type. Als vrouwen met hem op de foto willen, ben ik zelfs meestal de fotograaf.»

HUMO Jij hoeft wellicht ook niet te smeken om mannelijke aandacht?

VAN LOOY «Dat valt mee, hoor. Ik krijg vaak complimentjes, maar het gaat nooit verder dan dat.»

'Adriaan dacht eerst dat de makers van 'Sorry voor alles' mij hadden gevraagd om elke dag voorbij zijn deur te wandelen'

HUMO Adriaan heeft ooit in een interview gezegd dat grote vrouwen hem ‘meteen 15 centimeter kleiner doen voelen.’

VAN LOOY (lacht) «Met zijn 1 meter 73 is hij de volle 4 centimeter groter dan ik. Maar als ik hakken draag, doet hij wel bottines of Nikes met dikke zolen aan.»

Op dat moment houdt Van den Hoof plots halt aan ons terrastafeltje: hij is Indy, Van Looys hond, aan het uitlaten. Van Looy springt recht: ‘Heeeeey, schatteke!’ Woorden die ze eerst tot haar hond richt.