De 7 Hoofdzonden van Red Flame en 'Villa Sporza'-analiste Heleen Jaques: 'De voetballerij blijft een mannenwereldje en dat zie ik zo meteen niet veranderen'

'Voetballers zien er wel héél graag goed uit. Het haar van Yannick Carrasco ligt altijd verdacht goed in de plooi'

Een kort carrièreoverzicht: kampioen spelen met Sint-Truiden leverde Heleen Jaques een transfer op naar Duitsland, waar ze mocht debuteren in de Champions League. Terug thuis tekende ze bij Club Brugge, waar ze haar vriend, videoanalist Mario Ballegeer, leerde kennen – hij zit tijdens ons gesprek op de laptop te werken in de keuken van hun nieuwbouwwoning, en spitst af en toe strategisch de oren. Na een paar seizoenen Anderlecht en een EK met de Red Flames, waar ze al sinds 2007 de lakens uitdeelt, trekt ze nu naar Fiorentina. En intussen klust ze dus bij als analiste voor Sporza.

HUMO Vind je het leuk om te doen?

Heleen Jaques «Ja! Al heb ik onderschat hoeveel werk erin kruipt. Vroeger keek ik niet zo veel voetbal. Mario en ik zijn er al dag in, dag uit mee bezig. Als we tijd hebben voor elkaar, willen we dat spelletje liever uit ons hoofd zetten.»

HUMO Is het moeilijk om ingeburgerd te geraken in het mannelijke Sporza-bastion?

Jaques «Nee, het gaat vlot. Het lijkt wel alsof ik die mannen al lang ken, iedereen is bereid om te helpen. Het helpt dat Mario ook in de voetbalwereld zit, de meesten kennen me al lang als zijn vriendin.»

HUMO Ik vraag het omdat ik onlangs een filmpje zag van de Franse ex-Manchester United-ster Patrice Evra. Hij zat naast Eni Aluko, een Engelse international, en na één van haar analyses gaf hij een cynisch applausje dat zoveel zei als: ‘Dat heb jij goed gezien, meisje.’ Het veroorzaakte nogal wat ophef.

Jaques «Bij ons stond er ook zoiets in de krant. Karl Vannieuwkerke had mij een compliment gegeven over een analyse, en sommige mensen vonden dat denigrerend – ‘Maar Karl, daarvoor zit ze daar toch!’ (lacht) Ik heb dat zo niet aangevoeld, ik voel me net erg aanvaard.»

HUMO Je hebt nog niet aan één tafel gezeten met Imke Courtois. Zijn twee vrouwelijke analisten tegelijk toch wat te veel van het goede voor de Vlaamse kijker?

Jaques «Dat weet ik niet, maar Youri Mulder was net nog verbaasd: ‘Hoezo, jullie zijn nog niet samen te gast geweest?’ We hebben gezegd dat hij het maar eens moest voorstellen, het zou plezant zijn.»

AFGUNST

HUMO Bij de Red Flames waren Imke Courtois en jij concurrentes voor dezelfde positie centraal achterin, een strijd die jij hebt gewonnen. Is zij daar jaloers over geweest?