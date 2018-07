Brad Bird: 'Veel mannen vinden Elastigirl aantrekkelijk'

Terwijl Marvel de laatste hand legt aan zijn eerste superheldenfilm met een vrouw in de hoofdrol (‘Captain Marvel’, uit in maart 2019) wordt het de loef afgestoken door een animatiestudio. In het alweer geweldig amusante ‘Incredibles 2’ richten Pixar en regisseur Brad Bird de spotlight namelijk resoluut op de moeder van ons aller favoriete superheldengezin. Elastigirl (stem van Holly Hunter) trekt op boevenjacht terwijl manlief Mr. Incredible (Craig T. Nelson) op de kinderen past. Feminisme ten top, alhoewel: in de VS bleken veel kijkers hun blik vooral te laten afglijden naar de wulpse achtersteven van het animatiefiguurtje.

Brad Bird (regisseur) «Veel mannen zijn me inderdaad al komen vertellen hoe aantrekkelijk ze Elastigirl vinden (lacht). Ik heb al vaak de vergelijking met Beyoncé gehoord. Maar met alle respect: ik denk dat Elastigirl bekend was vóór Beyoncé. Daar lag dus zeker niet onze inspiratie voor haar, euh, look.