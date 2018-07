De Tour de Revanche: Mark Cavendish jaagt op het record van Eddy Merckx

[QUOTE_Ik heb meer dan 100 sprints gewonnen en ik kan nog steeds winnen, ik geloof niet

Geen enkele van de 176 renners die zaterdag aan deze Tour begonnen zijn, heeft meer ritoverwinningen dan Mark Cavendish. Al 30 keer sprintte hij naar winst. Dat zijn amper vier zeges minder dan het record van Eddy Merckx. Kan hij dat nog evenaren, of zelfs breken? Als je kijkt naar zijn parcours van de voorbije maanden lijkt het onwaarschijnlijk, maar de renner van het eiland Man is een straatvechter. Wie weet zorgt The Manx Missile toch nog voor een verrassing, want de Tour, dat is zíjn koers.

Mark Cavendish «Mijn hele carrière is gebouwd op de Tour. Mensen onderschatten vaak hoe moeilijk het is om er een rit te winnen. Sommige renners jagen er hun hele carrière lang op, maar slagen er toch niet in.»

HUMO Ben je bezig met dat record van Merckx?

Cavendish «Vroeger niet, maar in de Tour van 2016 won ik vier ritten en toen kwam dat record plots wel heel dichtbij. Maar of ik het nu breek of niet, maakt niet zoveel uit: ook zonder dat record is mijn carrière geslaagd. Maar ik zou liegen als ik zeg dat het me niet motiveert.

»Ik ga niet opeens de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen, hè. Ik moet doen wat ik het beste kan: sprinten. En dat lukt uitstekend in de Tour de France.»

HUMO Was 2017 een jaar om snel te vergeten?

Cavendish «Het was mijn zwaarste jaar ooit. Eerst kampte ik heel lang met klierkoorts. Al in de Ronde van Dubai, in februari, voelde ik me niet lekker. Pas maanden later, na Milaan-Sanremo, wisten we wat er aan de hand was.»

HUMO Je haalde nog net de Tour.

Cavendish «Twee weken voor de start geloofde ik er nog niet in, maar de Tour blijft het grootste wielerevenement van het jaar. Ook al was ik niet 100 procent fit, ik moest het proberen.»

HUMO In de vierde rit kreeg je een duw van Peter Sagan. Je viel en brak je schouder. Opnieuw moest je knokken om terug te komen.

Cavendish (zucht) «Ik heb de prijs betaald voor een enorm zwaar programma in 2016. Ik reed op de piste én op de weg. Zoveel koersen stelt je lichaam danig op de proef. (Cavendish werd samen met Bradley Wiggins wereldkampioen ploegkoers. Hij won ook vier ritten in de Tour, waar hij vroegtijdig afstapte om enkele weken later een zilveren medaille te veroveren in het omnium op de Olympische Spelen, red.). Maar ik heb geen spijt en ik ben trots op al die prestaties. Al kostte het me veel moeite om terug te keren op het hoogste niveau, vooral mentaal was het heel zwaar.»

HUMO Heb je nog last van die schouder?

Cavendish «Die schouder zal nooit meer de oude worden, en dat voel ik ook op de fiets. Ik kan niet meer dezelfde kracht op mijn stuur zetten zoals voordien. Dat is jammer, maar ik ben niet de eerste renner die terugkomt na een blessure. Ik moet ermee leren omgaan. Ik kijk vooruit en wil die valpartij achter me laten.»

HUMO Na je eerste wedstrijd dit seizoen, in de Ronde van Dubai, zei je dat je in de sprint ‘voor je leven gevreesd had.’

Cavendish «Dat was een eerste reactie, een beetje overdreven door de ontgoocheling. Ik was eigenlijk niet eens aan sprinten toegekomen. Als je niet vooraan zit en je ziet vóór je renners vallen, dan praat je daar achteraf meer over. Maar uiteindelijk was het een sprint as usual.»

HUMO De pech blijft je wel achtervolgen. Je liep een hersenschudding op in de Ronde van Abu Dhabi, brak een rib in de Tirreno-Adriatico én in Milaan-Sanremo. Je kwam twee maanden niet aan koersen toe. Je hebt al betere voorbereidingen op de Tour gehad.