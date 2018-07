Flip Kowlier op Boomtown: 'Geen scheten in de auto'

Na enkele jaren stilte is ’t Hof Van Commerce opnieuw helemaal op dreef, en dus trekt Flip Kowlier samen met Buyse en DJ 4T4 het Vlaamse Land rond. Volgende stop: Boomtown in Gent.

HUMO Wat is het beste festival waar je ooit speelde?

Flip KOWLIER «Het Oerol Festival op het Waddeneiland Terschelling. Het draait er om meer dan muziek – er wordt ook theater geprogrammeerd, bijvoorbeeld – en er hangt een hele vrije sfeer. Ik heb al véél mooie festivals meegemaakt, maar dat springt er toch uit.»

HUMO Wat is het slechtste festivaloptreden dat je ooit hebt gegeven?

KOWLIER «Dat moet in Beveren geweest zijn. Tom Pintens speelde voor me, met Björn Eriksson in zijn band. Toen ik aankwam, zaten zij lekkere streekbieren te drinken. Ik heb meegedronken en heb me daar behoorlijk aan mispakt: ik denk dat ik nooit zo slecht heb gespeeld als toen. Zatte Björn en zatte Tom zijn nog komen meedoen, wat het optreden waarschijnlijk nog méér de dieperik heeft ingejaagd (lacht).»

HUMO Welke festivalbackstage heeft het lekkerste eten?

KOWLIER «Boomtown. Nu, op de meeste festivals eet je tegenwoordig goed. De tijd van de triestige spaghetti’s is voorbij.»

HUMO Wat is je beste backstage-anekdote?

KOWLIER «Op Ten Vrede in Diksmuide bestond de backstage ooit uit een tent die met kartonnen wanden was onderverdeeld. Na mijn optreden ben ik niet zo héél erg per ongeluk door zo’n scheiding gevallen, waardoor alles tegen de vlakte ging (lachje).»

HUMO Groupies, is dat nog iets tegenwoordig?

KOWLIER «Ik ga niet beweren dat er geen vrouwen zijn die graag met een muzikant willen vrijen, maar ik heb nog nooit iemand gezien die zich daarom strategisch de backstage heeft ingewerkt.»

HUMO Wat zijn je vaste backstagerituelen voor je op moet?

KOWLIER «Na de soundcheck ga ik graag even liggen in ons busje. En voor we op moeten, wil ik mijn handen wassen, tanden poetsen en aftershave opdoen.»

HUMO Wat staat er standaard op je rider?

KOWLIER «Droge nootjes, yoghurt en wat gesneden groentjes. Niet al te rock-’n-roll, vrees ik (lacht).»

HUMO Wat is er strikt verboden op de tourbus?

KOWLIER «Ik speel in België en Nederland, dus ik heb nog nooit een echte tourbus nodig gehad. Maar ik ben van het principe: ook in de auto laat je geen scheten.»

HUMO Welke act wil je deze zomer zelf zien op welk festival?

KOWLIER «Het is al even geleden dat ik Brihang zag, dus op Bomboclat wil ik die zeker meepikken.»

HUMO Hoe ziet je ideale festivalaffiche eruit? Vijf namen, dood of levend, gerangschikt als een echte affiche.

KOWLIER «Om te beginnen: Mr. Bungle, het avant-gardeproject van Mike Patton. Om iedereen te kalmeren vervolgens Chilly Gonzales. Paul McCartney moet er zeker ook bij. En dan Wu-Tang Clan, in de hoop dat alle leden meekomen. Headliner wordt Amenra: alles mag kapot.»