Onze Man ziet het allemaal bij dEUS in het repetitielokaal: 'Ik speel dat dus al 14 jaar verkeerd, of wat?'

Vorige week heeft dEUS voor het eerst sinds het afscheidsconcert van Pawlowski in februari 2017 weer samengespeeld. Zaterdag staat de groep op TW Classic. De Groote blijft er, fotosessie achter de rug, relatief rustig bij.

Bruno De Groote «In april heb ik de rest van de band eindelijk zo ver gekregen om voor het eerst eens samen te komen. Ik wilde weten wat ze van mij verwachtten. We hebben toen alles even overlopen, zodat ik wist: die gitaarpartij zal misschien voor mij zijn, en die zanglijn. De rest heb ik van YouTube gehaald. Ik heb me rot gegoogeld (lacht). De platen heb ik uiteraard ook beluisterd, maar daarop is het niet altijd even duidelijk wat nu precies een viool is, en wat een gitaar of een synthesizer. Het was een fameus werk om dat allemaal te achterhalen.

»Ik heb ook even de hulp ingeroepen van Mauro, omdat hij natuurlijk het beste weet wat ik allemaal zou moeten spelen. We hebben twee keer afgesproken, niet gespeeld, maar gewoon wat dingen doorgenomen. En hij heeft mijn technische vragen beantwoord. dEUS bulkt van de zotte geluiden. Van nature ben ik meer een gitarist die ter plekke iets verzint, en met iets komt wat de rest niet had verwacht. Nu heb ik eerst een stap terug moeten zetten en mij moeten concentreren op kopiëren. Geleidelijk aan zal ik er dan wel weer mijn eigen ding in leggen.»