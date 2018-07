Geld verdienen zonder boegeroep: rockers met een bijberoep

‘Part time man of rock’: zo omschrijft Bill Janovitz , frontman van het vrijdag op het Cactusfestival aantredende Buffalo Tom , zichzelf op z’n website. Wanneer Janovitz niet op een podium staat, trekt hij een maatpak en een das aan en speelt hij met verve de rol van vicepresident sales van een luxe-immokantoor in Lexington, Massachussetts. Wat ons aan het denken zette: zijn er nog bekende muzikanten met een bijberoep? Wel ja, natuurlijk!

'Was ik maar als Nick Cave: die hoeft geen huizen te verkopen om rond te komen'

Een rondje googelen, mailen en aan mouwen trekken leert dat er wel meer opmerkelijke voorbeelden te vinden zijn. Vooral dan onder de artiesten die in de jaren 90 tot het ‘alternatieve’ kamp werden gerekend en nu opnieuw boven water komen. Zo blijkt Billy Corgan van Smashing Pumpkins dezer dagen worsteltoernooien te organiseren om de eindjes aan elkaar te knopen (zelf worstelen doet hij helaas niet). Afghan Whigs-zanger Greg Dulli baat sinds 2001 een café uit op Sunset Boulevard: The Short Stop, in vroegere tijden berucht als de favoriete bar van corrupte flikken.

MRI-specialist in een ziekenhuis

De niet te versmaden Johnny Dowd is dan weer de baas van een eigen verhuisbedrijf, de Zolar Moving Company, al geeft het feit dat hij op z’n 70ste nog altijd met piano’s aan het zeulen is wel weg dat we hier niet met een beursgenoteerde multinational te maken hebben. Al net zozeer uit bittere noodzaak werken zangeres Linda Hopper en gitariste Ruthie Morris, van het afgelopen winter nog door onze contreien tourende Magnapop, als MRI-specialisten in een ziekenhuis. ‘Op tournee mogen we al blij zijn als we onze kosten kunnen dekken.’

Kapitein op een vissersboot

Dean Ween – één helft van het krankjorume duo Ween – spekt onder zijn echte naam Mickey Melchiondo de kas als kapitein van een vissersboot waarmee hij klanten op de Delaware River en de Atlantische Oceaan rondvaart. Nog geen hálve verwijzing naar muziek is er op zijn verder zeer informatieve website te bespeuren, buiten dan een klein fotootje van Primus-opperhoofd Les Claypool die met enige trots neerkijkt op een zojuist gevangen zeemonster.

WIJNBOER

Diezelfde Les Claypool klust al vele jaren bij als wijnboer: zijn Claypool Cellars (slogan: ‘Fancy wine for semi-fancy folks’) produceert enkele naar verluidt zeer fijne wijnen van Californische pinot noir. Daarmee gaat ome Les de directe concurrentie aan met collega-wijnboeren als Dave Matthews, Mick Hucknall, Megadeth-scheur Dave Mustaine, Sting, Mick Fleetwood en Maynard James Keenan, zanger van Tool, Puscifer en – onlangs nog op Graspop – A Perfect Circle.

Brouwende broers

De 21 jaar na dato nog altijd op hun enige hit ‘MMMBop’ terende broertjes Hanson houden het bij bier: Mmmhops (nee, écht) wordt op de website aangeprezen als een ‘delicieuze pale ale met een volle body, een unieke signatuur van geroosterde mout en een verfrissende, hoppige finish.’ Al wijzen de overwegend lauwe recensies op ratebeer.com tevens op de weeïge nasmaak, het plakkerige mondgevoel en de sterk aanwezige geur van kattenpis.

Asbestverwerker

Veruit de succesvolste part time man of rock is echter Hugh ‘Huey’ Morgan van Fun Lovin’ Criminals. Onder het motto ‘Er zijn maar weinig zekerheden in het leven, maar één is dat er altijd afval zal zijn’ (Humo, 18 augustus 1998) stampte de ‘Scooby Snacks’-zanger halverwege de jaren 90 een asbestverwerkingsbedrijf uit de grond, de DiFontaine Carting and Asbestos Removal Company, waarmee hij dermate goed boerde dat hij zich inmiddels ook de rechtmatige eigenaar mag noemen van twee pubs, een pizzeria, een tattooshop en een truckersbedrijf, en grootaandeelhouder is in een kopermijn.

Immo-agent

‘Ooit droomde ik van een carrière zoals die van Van Morrison of Nick Cave,’ zei Janovitz vier jaar geleden in Humo. ‘Die mannen hoeven geen huizen te verkopen om rond te komen.’ Vorig jaar spraken we hem opnieuw en verzekerde hij ons: ‘Mijn echte talent bevindt zich niet op het vlak van huizenverkoop. Vóór alles ben ik een songschrijver, een gitarist en een zanger. En al zeg ik het zelf: ik doe dat verdomd goed.’ Gaat dat zien, vrijdag om vijf over acht in het Minnewaterpark.

Cactusfestival, van vrijdag 13 tot zondag 15 juli. Info:cactusfestival.be.