Koppensneller Herman Brusselmans: 'Keert alternatief comité straks Nobelprijs uit?'

De hashtag #MeToo helpt alles naar de kloten. In alle geledingen van de maatschappij waarin een man eventjes naar een vrouw fluit, haar toevertrouwt dat ze mooie memmen heeft, of voor de gein onverhoeds een appelsien uitperst in haar preut, worden stringente maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat de afstand tussen de geslachten steeds groter wordt, en dat er over een paar jaar geen sprake meer zal zijn van erotisch contact tussen om het even wie, zonder dat een batterij advocaten er steenrijk van wordt.

Neem nu de Zweedse Academie. Daarin is het ook hommeles qua zogenaamd grensoverschrijdend seksueel gedrag. Omdat een ongeveer 90-jarig lid van die Academie aan een secretaresse gevraagd heeft of hij z’n neus mag snuiten in haar onderbroek terwijl ze die nog aanheeft. Laat zo’n ouwe gozer toch even één van z’n laatste pretjes beleven. Maar nee, die hele Zweedse Academie wordt over de hekel gehaald, met een boel onzinnig gezeik tot gevolg, en het strafste is dat er dit jaar geen Nobelprijs Literatuur zal worden uitgereikt.