Cooper Hefner (26), zoon van Playboy-stichter Hugh Hefner: 'Seks is natuurlijk, gezond én goedkoop. Mensen zouden het vaker moeten doen'

We treffen de jongste van Hugh Hefners vier kinderen in de Londense Playboy Club. Het is middernacht en rondom ons krioelen bunny’s in hun pakjes met witte staartjes eraan en konijnenoren op hun hoofd. Drie opvallende transgendervrouwen in badpakken met luipaardmotief dartelen over de dansvloer. Hefners verloofde, de actrice Scarlett Byrne, discussieert over feminisme met Ines Rau, die als eerste transgendermodel in het Playboy-magazine prijkt.

Cooper Hefner is gereserveerder dan zijn vader. Je kunt je hem maar moeilijk voorstellen op decadente feestjes in de beruchte grot in de Playboy Mansion, of languit in een jacuzzi, omgeven door een horde playmates. Hij haalt herinneringen op aan zijn jeugd.

Cooper Hefner «Ik stelde me geen vragen bij de plek waar ik opgroeide. Ik dacht dat iedereen thuis flamingo’s en pauwen in de tuin had. Mijn klasgenoten kwamen vaak op bezoek om onze dierentuin te bewonderen. Maar wat vooral hun aandacht trok, was toch die levensgrote naaktfoto van mijn moeder, die in de bibliotheek hing.

»De playmates die vroeger op me pasten, noemden me weleens nerdy, omdat ik graag boeken las. Ik had hen graag, ze waren heel lief. Ze kwamen van overal ter wereld, ze verschaften me een uniek inzicht in vrouwen.»

– Je bent pas 26. Op een feestje trek je voor de aardigheid weleens een purperen pyjama aan, maar je bent vastbesloten om Playboy te moderniseren.

Hefner «Ik heb andere interesses dan mijn vader. Ik heb een geweldige verloofde, ik prijs me heel gelukkig met haar. Voortdurend omringd worden door minstens zes vrouwen is niets voor mij. Mijn vader vond dat fantastisch, het was waar hij altijd van gedroomd had.»

'Een trans­gender playmate leek ons de meest logische stap. Ines Rau was de perfecte keuze.'

– Maar je bewondert je vader wel.

Hefner «Natuurlijk. Hij startte 64 jaar geleden met Playboy en maakte er een iconisch merk van. Ik heb hard nagedacht over hoe we met die geschiedenis aan de slag kunnen, hoe we met Playboy een nieuw verhaal kunnen schrijven, dat ook millennials aanspreekt. Onze normen over gender veranderen en we gaan anders om met seksualiteit. Een transgender playmate leek ons de meest logische stap. Ines Rau was de perfecte keuze: je ziet meteen dat ze een spectaculaire persoonlijkheid heeft, en ze is heel mooi.»