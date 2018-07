Laatste loodjes: 'Wilde zwijnen'

Volgens een begeleidend tekstje zou dat minimale klankenspel bevorderlijk zijn voor de fysieke en geestelijke ontspanning. Er domweg bij indutten mag ook. Ik stelde me er een naar esoterie tenderend kennisje bij voor, ene Rosalinde, roepnaam Rosa, maar Linde is ook goed. In haar villawijk, waar as we speak de gazonsproeiers ruisen, zie ik haar in lotushouding de voormiddag stukslaan met ambient uit de druipsteengrot. Vroeger gingen zulke types ter geestelijke ontplooiing om 11 uur al aan de zeer, zéér droge sherry.

Bij het horen van dat onderaardse gedruppel denk ik natuurlijk nog het meest aan de Wilde Zwijnen, twaalf Thaise voetballertjes tussen de 11 en 16 jaar en hun coach van 25, die, uitgerekend nu het WK woedt, klem zitten in een grot. Een stilstaande fase. Alsof dat nog niet erg genoeg was, stelde het noodlot, dat mensen graag met hoop sart, hun een eventuele redding in het vooruitzicht, maar dan in oktober, als het regenseizoen ten einde is. Dat echoënd gedruppel in grotten ook tot krankzinnigheid kan leiden, blijft onvermeld op YouTube.

Jaren na de redding van de Wilde Zwijnen zal één van hen het posttraumatisch stresssyndroom met alcohol te lijf gaan. In bars zal hij zomaar vertellen dat hij in zijn jeugd, met nog twaalf anderen, maandenlang in een grot gevangenzat. ‘Dat verzin je,’ zal hij vaak te horen krijgen. Offreerden ze hem nog maar een biertje, het voorlopig voorlaatste.