Naema Tahir: 'Keuzes van singles'

Mijn eerste levendige herinnering aan een single vrouw, is van een juffrouw op mijn school in Brabant in de jaren 80. Omdat ik uit een traditioneel nest kom, vond ik het apart dat ze ongetrouwd alleen woonde. ‘Wanneer ga je trouwen?’ vroeg iemand haar eens op het schoolplein. Ze lachte het weg. Ze had die vraag vast vaker gehad, zoals alle andere singles. Wanneer ga je trouwen? Wil je geen leuke man? Dat ze single waren, werd beschouwd als een tijdelijke staat, die zou overgaan in de permanente staat van het huwelijk. Dat is tegenwoordig anders. Single zijn is in onze samenleving al lang een volwaardige staat van zijn, al is het niet altijd uit vrije wil dat iemand single is.

Gewenst of ongewenst single, ik ken redelijk wat singles. Wie niet? Sommigen zijn gescheiden, hebben of willen geen nieuwe partner, of hebben er wel één, maar voeren liever een single huishouden. Anderen hebben nooit met iemand een huishouden gedeeld. Misschien hadden ze vroeger wel iemand, maar leidde het nooit tot een vaste relatie. Ik ken single moeders die niet met de biologische vader willen of kunnen doorgaan. Ik ken singles die nooit een partner hebben gehad. Ik heb weleens een gesprek gehad met een single van boven de 40, die het betreurde dat ze haar eicellen niet had laten invriezen, want dan had ze nog een kind kunnen krijgen.

Single zijn is meer dan ooit geaccepteerd. Singles mogen ook meer dan vroeger. Dingen die vroeger alleen getrouwde mensen mochten. Zoals een kind krijgen. Maar de singles die ik ken, wonen allemaal in het Westen.