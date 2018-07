Belgium's Most Wanted: hoe het FAST-team voortvluchtige criminelen opspoort

'Onderduiken is eenzaam en stresserend. Soms beginnen ze bijna te huilen van opluchting als we hen pakken'

De lijst van Belgium’s Most Wanted, een top 20 van ’s lands meest gezochte criminelen, heeft zijn nut al bewezen. Amper enkele uren nadat de site in november 2016 werd gelanceerd, kwam al een eerste tip binnen bij het FAST-team van commissaris Martin Van Steenbrugge.

Martin Van Steenbrugge «We hadden de twintig namen ’s morgens op een persconferentie voorgesteld op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens en waren net terug op kantoor. Er kwam een tip binnen over het onderduikadres van een veroordeelde drugshandelaar, ene Marc D., die al zes jaar van de aardbol was verdwenen. ‘De man woont in een villa in Dilbeek,’ meldde de beller, die in zijn buurt woonde. Het leek ons een ernstig spoor, dus wij sprongen onmiddellijk in de auto, nog helemaal uitgedost in kostuum. ‘Je gaat toch niet op ál die tips reageren?’ riep een collega ons nog hoofdschuddend na. ‘Wat voor een circus gaat dat worden?’

Maar de info klopte. We stonden voor het huis en zagen Marc D. in de woonkamer zitten, in de zetel voor de tv. Het was november en vroeg donker: we stonden gewoon in de tuin door het raam te kijken, maar we konden niet zomaar binnenvallen zonder bevel tot gevangenneming. Terwijl we daarop stonden te wachtten, werd in ‘Het journaal’ de Belgium’s Most Wanted-lijst voorgesteld, en verscheen ook zíjn foto in beeld. We zagen hem in paniek opspringen, naar de slaapkamer rennen en in zeven haasten zijn koffers pakken. Daarna stormde hij naar buiten, naar zijn auto… en daar hebben we hem kunnen klissen, want op de openbare weg hebben we zo’n bevel niet nodig. Die kerel reageerde heel sportief: hij gaf meteen toe dat hij geschrokken was en naar zijn vriendin in Frankrijk wilde vluchten. Hij was niet eens boos. Hij had gespeeld en verloren. Bijna niemand van de collega’s geloofde het, ze dachten dat het doorgestoken kaart was, maar zo is het écht gebeurd. Het was een ongelooflijke gelukstreffer.»

'Commissaris Martin Van Steenbrugge, broer van strafpleiter Walter. 'Boeven pakken werkt verslavend'

Niet veel later werd ook de voortvluchtige twintiger Zakaria Benaïssa, gezocht wegens zijn deelname aan de mangamoord in Brussel, bij de lurven gevat in het Afrikaanse Gabon. Benaïssa was in 2013 veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op een jonge vriend, die hij met twee kompanen in stukken sneed en in zuur probeerde op te lossen. Toen dat niet lukte, lieten ze de lichaamsdelen in een park in Vorst achter en legden er bij wijze van grap tekeningen naast uit een bekende mangastrip. De jonge dader verdween tijdens zijn assisenproces en vluchtte naar Gabon. Toen hij daar drie jaar later zijn verblijfsvergunning wilde vernieuwen, googelde de ambtenaar zijn naam en kwam hij uit op de ‘Most Wanted’-lijst.

Ook Aza Petrovic, een dwerg die werd gezocht wegens een gewelddadige homejacking en een veroordeling als pooier, moet het bestaan van de lijst hebben vervloekt. Hij lag in de zetel bij zijn moeder in Marchienne-au-Pont te slapen toen de lokale politie er voor een buurtonderzoek wat vragen kwam stellen. ‘Is dat niet die dwerg van Belgium’s Most Wanted?’ vroegen de politiemannen zich af. En bingo, het was Petrovic.