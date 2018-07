Eeuwig spits Jan Mulder: 'In de wereld van de moderne voetbalsterren is hairdo belangrijker dan tactiek'

In zijn laatste wedstrijd op het WK, tegen Frankrijk, kwam Lionel Messi het veld op met een kuif waarin elk individueel haartje was gemillimeterd en met een speciaal uit Cambridge aangevoerde lijm kaarsrecht op het hoofd gezet. Niets bewoog. Ik zou twee keer drie kwartier als stijf bevroren aan die volmaaktheid op mijn kop denken. Messi bewoog ook niet. Hij ging af. Maar zijn snit zit voor altijd in onze gedachten en voor één keer had het eenpersoonskappersfestival genaamd Paul Pogba het nakijken.

Sergio Ramos leek gek geworden van de behandeling waarbij ter hoogte van de haarscheiding in zijn nek een mozaïek van resthaar in een parallellogram met ver uitstekende driehoeken was gekerfd. Al in de tunnel hield Ramos niet op met het draaien van zijn hoofd, dat wonderschoon maar onwennig aanvoelde. Tijdens de wedstrijd verloor het kapmodel kopduels die hij anders altijd won. Spanje werd uitgeschakeld door een stel slordig ogende Russen van het platteland, waar ze zich zelf nog met een tondeuse kaalscheren. Op Instagram wonnen Ramos en zijn kapper met 10-0: reclame en kassa voor de Madrileense salon van de haarsnijder. Ja, de kappersbranche is de grote winnaar van het WK 2018.

Eden Hazard en Kevin De Bruyne zijn mondiale uitblinkers zonder sterallures, laat staan gevangenen van hun kapper. Ik ben een ouderwetse voetballiefhebber en verheugde me op hun spel tegen Brazilië. We waren niet benieuwd – geeuw – naar de laatste coupe van de beste Braziliaan, maar ik hoopte toch dat Neymar daarboven weer een idiote trekpleister had laten creëren en meer aan de roem op Twitter en YouTube had gedacht dan aan zijn dribbelende voeten die de Belgen moesten verslaan.