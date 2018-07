Onlangs meldden de kranten dat het binnenlandtoerisme zich heeft hersteld na de aanslagen van 2016. We reizen opnieuw meer door ons land en ook buitenlanders vonden de weg naar België terug. Tienduizenden vakantiegangers zullen een ansichtkaart van ons pittoreske land kopen. Wat me op de vraag bracht: welk beeld geven die kaarten van ons land? ‘Een artikel over postkaarten? Dat zal één zin lang zijn. De mensen kopen geen postkaarten meer. Punt!’