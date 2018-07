Vorige herfst lanceerde Témé Tan zijn titelloze debuut, deze zomer werkt hij verder aan zijn verovering van de wereld, festival per festival. Couleur Café en Les Ardentes zijn al achter de rug. Onder meer Cactusfestival, Boomtown en de Lokerse Feesten staan nog op het programma.

HUMO Ik zag je begin 2016 in de Antwerpse Trix optreden. Toen speelde je nog met een band, nu helemaal alleen.

Témé Tan «Ik heb lang moeten zoeken naar de meest geschikte formule om mijn muziek op een podium te brengen. Met die band optreden was fijn, maar solo ben ik veel flexibeler. Het is nu niet moeilijk om een kans in het buitenland te grijpen en ver te reizen. Een paar pedalen en een sampler passen makkelijk in een koffer (lacht).»