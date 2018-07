'Ik ga onder een boom zitten, ik lees en ik doe niet vervelend. Dat zouden meer mensen moeten doen'

‘Wereldklassiekers’

DIRK DE WACHTER (psychiater) «Ik zit in de jury van een aantal boekenprijzen, dus ik neem dit jaar geen reistas, maar een hele auto vol boeken mee. Of daar goed leesvoer tussen zit, kan ik pas na de vakantie laten weten. Wat ik zelf elk jaar doe en iedereen kan aanbevelen, is een echte klepper lezen. Iets uit de geconsacreerde wereldliteratuur. De vakantie is een uitstekende gelegenheid om je in een verhaal in te werken, en dan kan ik de grote Russen aanbevelen. ‘Misdaad en straf’ of ‘De gebroeders Karamazov’ van Fjodor Dostojevski, ‘Oorlog en vrede’ of ‘Anna Karenina’ van Leo Tolstoj, ‘Oblomow’ van Ivan Gontsjarov of iets van Ivan Toergenjev of Nikolaj Gogol. En omdat het nog steeds boeiender is om een boek in zijn oorspronkelijke taal te lezen, zullen de hoogbegaafde Humo-lezers aan een intensieve snelcursus Russisch alleen maar extra plezier beleven.

»Als ultieme geheimtip wil ik ‘Leven en lot’ van Vasili Grossman aanraden. Ik heb het zelf drie jaar geleden tijdens een vakantie gelezen op aanraden van een vriend en ik vond het toen het beste boek van de 20ste eeuw. Wat een ontdekking! Een grote roman in de Russische traditie, de ‘Oorlog en vrede’ van de 20ste eeuw. Kort samengevat gaat het over het beleg van Stalingrad, maar eigenlijk gaat het over het hele leven, over de mens en zijn lotgevallen. Een boek van wereldniveau. Ik heb het al aan vrienden en kennissen getipt, aan veellezers en anderen. Ik heb er nog geen klachten over gekregen.»

HUMO Het lijkt me niet bepaald zomerse strandlectuur.

DE WACHTER «Ik heb niets aan zomerse strandlectuur. Ik lees graag de grote werken. Vorig jaar heb ik ‘De Buddenbrooks’ van Thomas Mann gelezen. Daar was ik nog nooit toe gekomen. Dat boek of ‘De Toverberg’, ook van Mann, maar ook de werken van Marcel Proust en James Joyce, dat zijn toch de boeken die onze geschiedenis en cultuur mee gevormd hebben? Ik neem al dertig, veertig jaar zo’n groot werk of een oeuvre mee tijdens de vakantie. Dat van Fernando Pessoa, bijvoorbeeld. Daar ga ik dan helemaal in op. Met ‘Misdaad en straf’ ben je ook een hele vakantie zoet. Als je dat aan het lezen bent, kan het je niet meer schelen of het weer of het eten goed dan wel slecht is. Een vakantie lang volledig vervuld raken van een boek: dat plezier wens ik iedereen toe.»

HUMO Je reisgenoten nemen sowieso best ook wat leesvoer mee, want met jou valt dan niet veel te beleven.