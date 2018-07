'Het is zoals bij gezelschapsspelen: je hebt zakkenrollers van 7 tot 77 jaar'

België was tot voor kort zowaar één van de koplopers in de strijd tegen zakkenrollers. Jill Liberloo, nu hoofdinspecteur bij de gerechtelijke cel van de wegpolitie, jaagde met zijn intussen opgedoekte politieteam AGIL jarenlang op pickpockets, zelfs tijdens de Champions League-finale in Berlijn en op de bierfeesten in München.

HUMO Welke tactieken gebruikte u om op zakkenrollers te jagen?

JILL LIBERLOO «Meestal werken we in groepjes van drie, altijd in burger. Twee agenten houden zich bezig met de verdachte en één teamlid bekommert zich om het slachtoffer. Want vaak wéét die persoon niet eens dat hij bestolen is. Aziatische toeristen, die vaak veel geld op zak hebben, rennen soms zelfs weg van ons omdat ze denken dat wij mee in het complot zitten. Zakkenrollen is daar een weinig gekend fenomeen.

»De moeilijkheid bestaat erin om als agent in burger op te gaan in de massa. Je moet leren een grijze muis te zijn, je manier van kijken moet anders. Als een zakkenroller een pendelaar aankijkt op een perron, heeft die laatste de reflex om z’n blik af te wenden. Mensen maken liever geen oogcontact met vreemden. Een politieagent heeft die reflex niet. Dus wanneer een zakkenroller en een agent elkaar herkennen in een moment van starend stilzwijgen, is de dekmantel eraan. Dan moet je de persoonsbeschrijving doorgeven aan een collega. We betrappen hen het liefst op heterdaad.»

HUMO Bestaat er een vast profiel van ‘de zakkenroller’?