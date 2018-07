Vader Pierre en broer François vieren Vincent Kompany. 'Je kunt je geld beter op de Kaaimaneilanden parkeren dan aan liefdadigheid doen. Dan laten ze je met rust'

'Supporters mogen kritiek hebben, maar een oud-speler met een cv dat niet half zo gevuld is als dat van mijn broer, heeft geen recht van spreken'

François Kompany (28), die moeiteloos wisselt tussen Frans en vlekkeloos Nederlands, is pas terug van de training bij tweedeklasser Roeselare. Met een vermanende blik probeert hij zijn vader bij het gesprek te houden, maar Pierre Kompany (70) kijkt niet op. Hij blijft op zijn telefoon tokkelen. ‘Dit moet ik echt eerst beantwoorden, hoor. Het is in het Nederlands, dat gaat niet zo snel. Ik moet wat langer nadenken.’ Pierre zit in verkiezingsmodus – hij komt op voor de lijst ProGanshoren en dingt naar de burgemeesterssjerp.

In Rusland schrijft hun zoon en broer Vincent (32) geschiedenis, nu hij met de Rode Duivels de halve finales van het WK heeft bereikt. Het einde van zijn interlandcarrière lijkt nog niet in zicht. Twee dagen voor het exploot tegen de Brazilianen werd nog eens naar zijn mogelijke afscheid gepolst, maar de verdediger van Manchester City antwoordde ontwijkend: ‘Daar heb ik nog geen seconde bij stilgestaan. We willen winnen, en daarna bereid ik mij voor op de halve finales.’

François Kompany «De dag dat hij er een punt achter zet, zal het zonder spijt zijn. Maar die vraag is niet aan de orde, hij is er niet mee bezig. Marouane (Fellaini, red.) zou ook stoppen, maar hij heeft dat nooit gezegd. 30 jaar is jong, dan kun je gerust nog vijf jaar op het hoogste niveau spelen.»

Pierre Kompany «Vincent is in ieder geval niet de oudste speler van het toernooi. Hoe oud is Cristiano Ronaldo? Voelt hij zich goed, dan gaat hij door. En anders is het tijd voor iets anders.»

HUMO Twee jaar geleden moest Vincent het Europees kampioenschap in Frankrijk aan zich laten voorbijgaan door een blessure.

Pierre «Dat was een kwestie van eerlijkheid. Hij was bijna genezen, maar als het niet gaat, dan gaat het niet. Andere spelers waren misschien meegereisd en hadden achteraf toch moeten afhaken.»

HUMO Viel het hem zwaar?

Pierre «Wat denk je? Hij is een mens.»

François «Zelfs de sterkste man ziet af bij elke klap die hij incasseert. Mijn broer verwerkt het misschien sneller, maar het raakt hem wel. Hij heeft twee keer zo hard gewerkt om erbij te kunnen zijn in Rusland. We wisten dat hij de eerste twee wedstrijden niet zou spelen, maar aan onze beleving van het toernooi veranderde het niets: als de Rode Duivels de kwartfinales bereikten, zou Vincent aan de aftrap staan.»

HUMO Zonder de nationale ploeg zou hij, blessuregevoelig als hij is, zijn clubcarrière aan de top wel met een paar jaar kunnen verlengen.

Pierre «Al dat gejengel over zijn blessures, stop daar toch mee! Soms lijkt het alsof hij alleen maar geblesseerd is, maar hoeveel bekers heeft hij gewonnen? Hoeveel titels? Hij heeft de finale van de League Cup tegen Arsenal gespeeld. Was hij goed? Ja. In de belangrijke wedstrijden staat hij er altijd. Zelfs na een blessure. Ik ken spelers die veel minder vaak geblesseerd zijn en nooit iets gewonnen hebben.»

François «Had hij het zich gemakkelijk willen maken, dan had hij afgezegd voor het WK. Niemand zou hem hebben lastiggevallen en hij kon meteen met vakantie. Maar mijn broer is een vechter. Hij wist dat hij er volgens veel critici niets te zoeken had. Die zagen hem het liefst van al afgaan, al was het maar omdat ze anders zelf gezichtsverlies zouden lijden. Hoe triest is dat!»

HUMO Kunnen de Rode Duivels zonder hem?

François «Hij is iemand die het voortouw neemt. Zulke persoonlijkheden heb je altijd nodig. Anders heb je een kleedkamer met alleen maar schapen, en met schapen win je geen wedstrijden. Op het EK twee jaar geleden heeft hij niet gespeeld, maar hij was er overal bij. Niet alleen in het hotel, maar ook voor en na de wedstrijden. En zag je hoe hij na de zege tegen Tunesië zijn arm om Dedryck (Boyata, red.) sloeg en hem goede raad gaf? Sommige spelers zijn even belangrijk naast als op het veld. Vincent is zo’n speler. En de bondscoach weet dat hij er na een blessure meteen weer staat. Hij heeft geen aanpassingstijd nodig.»

HUMO Toch lijkt zijn statuut te zijn veranderd onder Roberto Martínez. Marc Wilmots plaatste hem nog op een voetstuk…