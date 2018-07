'Ik heb mijn eigen dochters gewaarschuwd voor Harvey Weinstein. Iedereen in Hollywood wist dat je niet naar zijn kamer moest gaan'

De ontstaansgeschiedenis van ‘The Man Who Killed Don Quixote’ bevat zoveel rampspoed dat er een vloek op het project leek te rusten. In 1990 stond Sean Connery klaar om in het verroeste harnas van de dolende edelman te stappen, maar Gilliam kreeg het budget niet rond. In 2000 moest hij de opnames na een week afbreken, nadat een tsunami de set had weggespoeld en hoofdrolspeler Jean Rochefort een hernia had opgelopen. In 2015 diende Gilliam de opnames opnieuw te annuleren, nu door het overlijden van hoofdacteur John Hurt. Maar de koppige dromer Gilliam zette door en nu is de film dus écht klaar, met Jonathan Pryce in de rol van Don Quichot en Adam Driver als Toby, de moderne versie van Sancho Panza.

Maar nóg is de lijdensweg van de oud-Python niet ten einde: in juni besliste een rechtbank in Parijs dat niet langer Gilliam, maar producent Paulo Branco de rechtmatige eigenaar is van de film. Bovendien kreeg de regisseur van ‘Tideland’, ‘The Brothers Grimm’ en ‘The Adventures of Baron Munchausen’ onlangs de hele Hollywoodgemeenschap over zich heen, nadat hij in een interview de #MeToo-beweging had vergeleken met ‘losgeslagen gepeupel’. Judd Apatow noemde Gilliams uitspraken ‘idioot en gevaarlijk’, en Ellen Barkin tweette: ‘Mijn advies: stap nooit alleen in een lift met Terry Gilliam.’ Wij daarentegen trokken ons zonder schrik alleen met Gilliam (77) terug in de zithoek van het Pillows Hotel in hartje Brussel.

HUMO ‘The Man Who Killed Don Quixote’ heeft u dertig jaar lang niets dan ellende bezorgd. En toch kan het eindresultaat gezien worden als een pure ode aan de cinema.

Terry Gilliam «Klopt. Daar schuilt veel ironie in, niet? Niet toevallig is de god van de ironie de enige god waarin ik met volle overtuiging geloof (lacht). Ik ben erg blij met de positieve reacties op ‘The Man Who Killed Don Quixote’, maar zelf zit ik er te dicht op om er een nuchter oordeel over te kunnen vellen. Mijn hoofd duizelt nog te veel van de tegenslagen die ik heb moeten verwerken.»

HUMO U kreeg onlangs een nieuwe opdoffer: u bent de rechten op de film kwijtgespeeld aan de Portugese producent Paulo Branco.