Jonge Leeuwen - 18 in 2018: Misha Demoustier, Lio Van Besien en Dylano Vercruysse

'Ik heb zitten aftellen tot mijn 18de verjaardag. Tot het zover was en ik besefte: shit, nu is het écht aan mij'

Wie nu 18 is, staat aan de vooravond van de langste zomer van zijn leven. Geen schoolplicht meer, amper ouderlijke supervisie, geen remmingen. En nog geen herexamens, geen prikklok en geen echtelijke verplichtingen. De gelukkigen van deze week: Lio Van Besien (dochter van Groen-politicus Wouter), danser en kunstenaar Misha Demoustier (zoon van vader Daniel, de journalist die onlangs een terminaal geachte kanker heeft overwonnen) en transgender Dylano Vercruysse, het meisje dat een jongen en vervolgens ook catwalkmodel werd, bekend van ‘M/V/X’ op Eén.

HUMO Wat is de grootste onzin die over de jeugd van tegenwoordig wordt verteld?

Lio Van Besien «Dat wij lui zijn, niet willen werken voor ons geld en alleen maar met onze smartphone bezig zijn. Ik zie immers veel leeftijdgenoten die weten wat ze willen bereiken en daar alles voor doen. We zijn zogezegd ook asociaal, terwijl de jeugd nooit toleranter is geweest. Wij nemen iedereen zoals hij of zij is. Dat was vroeger vaak anders.»

Misha Demoustier (knikt) «Je hebt in elk tijdvak mensen die van de norm afwijken. Over de punkers werd ook schande gesproken.»

HUMO Hoe gelukkig zijn jullie op dit moment in jullie leven, op een schaal van 1 tot 10?

Lio «Toch zeker een 8. Ik vond het voorbije jaar superleuk. Er was Chrysostomos (100 dagenviering, red.) én een reis met de laatstejaars, én ik heb de voorbije maanden veel nieuwe vrienden gemaakt.»

Dylano Vercruysse «Ik ben wel gelukkig, maar niet de hele tijd, omdat ik me nooit 100 procent man zal voelen. Mijn partner heeft ook dat gevoel: zij was een jongen en is nu een meisje, en ze vreest dat ze nooit echt zal weten hoe het is om een vrouw te zijn. Dat is wel het voordeel als je samen bent met een andere transgender: we begrijpen elkaar heel goed.»

Misha «Ik vind het moeilijk om er een cijfer op te plakken. Het is één van de leukste jaren uit mijn leven, maar tegelijk is dit een leeftijd waarop een mens het zichzelf soms onnodig moeilijk maakt. Het puberinstinct is sterk.»

HUMO Het wat?

Misha «Met het puberinstinct bedoel ik: per se iets op eigen houtje willen bereiken, ook al ben je er nog niet klaar voor.»

Lio «Als puber wil je zoveel mogelijk zelf doen. Pas als het echt niet lukt, laat je toe dat je ouders je bijstaan. Het is ook de leeftijd waarop de fomo, de fear of missing out, het sterkst is. Je wilt overal bij zijn en niets missen. In de praktijk ben je vooral bij je vrienden, waardoor je je familie vaker links laat liggen. Dat is soms verwarrend.»

HUMO Heeft jullie 18de verjaardag gebracht wat jullie ervan hadden verwacht?

Misha «Mijn mama zei vroeger altijd: ‘Nú doe je wat wij zeggen. Pas als je 18 bent, doe je wat je wilt.’ Dat ging dan over tattoos laten zetten en zo. Het gevolg was dat ik de jaren echt heb zitten aftellen. Tot het zover was en ik besefte: ‘Shit, nu is het écht aan mij.’»

Dylano «Op de dag dat ik 18 werd, stond uitvaartverzekeraar Dela aan mijn deur (lacht). Dat was... raar.»

Misha «Voor sommige tattoos heb ik niet gewacht tot ik 18 werd. Mijn ouders zullen het hier wel lezen (lachje).»

HUMO Er staat een dolk op je hand getatoeëerd.