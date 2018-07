Zeven jaar na Utøya: in de lik bij Anders Breivik: 'Het enige wat hem rest, is zijn tijd uitzitten'

Anders Breivik zit nu een gevangenisstraf uit van 21 jaar, die nog verlengd kan worden. Hij had de Noorse staat voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gedaagd omdat zijn behandeling mensonterend zou zijn en zijn isolement gelijkstaat met marteling. Die klacht is op 23 juni afgewezen.

HUMO Is de zaak nu definitief van de baan?

Åsne Seierstad «Ja. Hij had dezelfde klacht al ingediend bij de rechtbank in Oslo. Toen heeft hij deels gewonnen, maar het Noorse Hooggerechtshof ging in beroep. Dat proces verloor hij, waarop hij op zijn beurt weer in beroep ging bij het Europees Hof. Daar heeft hij nu ook ongelijk gekregen, en daar stopt het. Het enige wat hem rest, is zijn tijd uitzitten.»

HUMO Hij zit 23 uur per dag alleen in zijn cel, één uur mag hij eruit.

Seierstad «Dat klopt. Maar zijn cel is geen klein kamertje, ze bestaat uit drie kamers: een slaapkamer met tv, een lees- en studeerkamer en een kamer met fitnesstoestellen, om het tekort aan beweging te compenseren. Hij probeert zich natuurlijk als slachtoffer voor te doen, maar hij is vooral een zeer gevaarlijke misdadiger, iemand die 77 mensen vermoord heeft. Zo’n gevangene zal men in België ook niet doorsnee behandelen.

»Tijdens zijn zogenaamd mensonterende behandeling krijgt hij veel aangeboden. Hij mag zoveel boeken hebben als hij wil. Hij mag een priester, een dokter en een psycholoog zien. Hij mag zelfs met sociale wetenschappers in discussie gaan, maar dat weigert hij, ‘want dat zullen wel cultuurmarxisten zijn.’ Ja, dan zoekt hij dat isolement toch zelf.»

HUMO Mag hij bezoek ontvangen?

Seierstad «Hij mag familie en vrienden zien, maar hij weigert dat bezoek omdat de gevangenisdirectie hem niet toelaat ook neonazi’s op bezoek te hebben. Dat is toch een onvoorstelbare eis? Natuurlijk wordt dat niet toegestaan. En zo zit hij ‘geïsoleerd’ en mag hij zogezegd niemand zien.

»Hij mag ook corresponderen per brief. Een tijdlang heeft hij een pennenvriendinnetje gehad, maar dat contact heeft hij afgebroken omdat ze niet meeging in zijn nationaalsocialisme.»