'De Rode Duivels worden gebruikt als propaganda voor België en staan een Vlaamse staat in de weg'

HUMO Mijnheer De Schuyteneer, vanwaar die haatdragende taal op Twitter?

Guido De Schuyteneer «De Rode Duivels worden gebruikt om het belgicisme te promoten. Ik wil een onafhankelijke Vlaamse staat, met een eigen nationale ploeg die Vlaanderen op de kaart zet. Maar de Rode Duivels staan die toekomst in de weg.»

HUMO Hebt u tijdens de halve finale voor België of Frankrijk gesupporterd?

De Schuyteneer «Voor niemand.»

HUMO Een andere parel uit uw Twitter-oeuvre: u noemt Theo Francken geregeld een slapjanus.

De Schuyteneer «Er is een groot verschil tussen wat Francken zegt en wat hij doet. Hij zou de migratiestroom volledig moeten stoppen.

»Het beleid van de Italiaanse minister Salvini vind ik wel goed. En het werkt, want er meren geen boten met vluchtelingen meer aan.»

HUMO U roept op Twitter op om Spanje te bezetten, omdat het wel bootvluchtelingen opvangt. Meent u dat nu?

De Schuyteneer «Ik bedoel dat we de Spanjaarden moeten straffen. De Spaanse socialistische regering stimuleert de invasie van immigranten! Terwijl net het omgekeerde nodig is: we moeten het overtal aan moslims terugdringen.»

HUMO Hoe wil u dat voor elkaar krijgen?

De Schuyteneer «De eerste stap moet zijn om met de moslims in ons land te gaan praten, we moeten hen overtuigen om vrijwillig terug te keren. En wie niet wil, moet worden gedeporteerd. In extreme situaties zou je een loterij kunnen organiseren.»

HUMO Dan bestaat de kans dat ook mijn naam tevoorschijn komt en dat ik word gedeporteerd?