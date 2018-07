Het dossier-Mawda: fatale blunders en nalatigheden. 'Je kunt je afvragen of ze de smokkelaars wel wílden vinden'

'Wilden politie en gerecht liever alle getuigen doen verdwijnen dan de smokkelaars te pakken krijgen?'

In de nacht van 16 op 17 mei 2018 achtervolgen vijftien politieauto’s een bestelwagen met valse nummerplaten over een afstand van meer dan 60 kilometer op de E42 in de provincie Henegouwen. Eén van de agenten vuurt een kogel af op de banden, maar door een ruk aan het stuur slaat de kogel in het voertuig in. De agent heeft zich pas later bij de achtervolging aangesloten en weet niet dat er transitmigranten in de bestelwagen zitten.

Wanneer de bestelwagen ter hoogte van Maisières aan de kant staat, openen de agenten de deuren en zien ze een twintigtal doodsbange mensen op elkaar gepakt zitten, onder wie ook vrouwen en minderjarigen. Zij willen in Groot-Brittannië raken om er een nieuw leven op te bouwen. Eén van hen, Ali (25), houdt een klein meisje in zijn armen en toont het aan de agenten. Het meisje heet Mawda, ze is amper 2 jaar oud en haar gezicht zit onder het bloed. Naast haar neusje lijkt ze een schotwonde te hebben. ‘Please, ambulance!’ smeekt de man keer op keer. De agenten nemen het meisje van hem over en dienen de eerste zorgen toe, 20 tot 30 minuten later arriveert een ambulance. De vader is ondertussen in de boeien geslagen, net als zijn echtgenote Amir (24). Zij wil mee met de ambulance, maar dat blijkt niet mogelijk: ze is gearresteerd en moet mee met de politie. Even later zal Mawda moederziel alleen overlijden.

In een eerste reactie na de interventie ontkent justitie dat er een verband is tussen het geloste schot en de dood van het meisje. Maar procureur-generaal Ignacio de la Serna van het parket in Bergen wijzigt die versie een dag later.

Ignacio de la Serna «De spoedarts die ter plaatse was gekomen, had verklaard dat het kind een schedelletsel had opgelopen. Je kon nochtans met het blote oog zien dat het om een schotwonde ging.»

Er klopt nog meer niet aan de eerste versie van het parket. Zo was er sprake van wegversperringen waarmee de politie de bestelwagen had willen tegenhouden, maar die zijn er nergens geweest. En de ouders van Mawda zouden haar als levend schild uit het raam gehouden hebben om de agenten duidelijk te maken dat ze niet mochten schieten – ook dat blijkt achteraf onwaar te zijn.

Justitie heeft er van het begin af de nadruk op gelegd dat de mensensmokkelaars verantwoordelijk waren voor het drama, daarin bijgetreden door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Als de bestuurder was gestopt toen de agenten hem daartoe aanmaanden, dan was Mawda niet gestorven. Bart De Wever legde de schuld bij de ouders: zij waren de belangrijkste verantwoordelijken voor de dood van Mawda – ‘Ze zijn uitgewezen uit Engeland en teruggekeerd naar Duitsland, hun asiel is daar afgewezen en sindsdien zijn ze al drie keer opgepakt in ons land, onderweg naar Engeland. Eén keer zaten ze zelfs met hun kinderen in een koelwagen,’ zei de N-VA-voorzitter in ‘VTM Nieuws’. Dat leidde de aandacht af van het feit dat de politie en het gerechtmeerdere blunders hebben begaan, waardoor de mensensmokkelaars niet gevat zijn.