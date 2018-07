'Helicopter Heist': Humo sprak met de daders van de meest gedurfde geldroof in de Zweedse geschiedenis

'Ik was niet bang, geen seconde. Zodra ik mijn bivakmuts opzet, stap ik in een rol en word ik ijzig kalm'

‘Waar gaat het naartoe als gangsters de politie kunnen misleiden met trucs die zo uit een jongensboek komen?’ schreef een columniste van de krant Aftonbladet na de roof.

In de vroege ochtend van 23 september 2009, even na vijf uur, was in het zuiden van Stockholm een helikopter geland op het dak van het gelddepot van G4S in Västberga, één van de grootste geldtransportfirma’s in Zweden. Met explosieven en ladders drongen drie donkere gedaanten via de glazen dakkoepel het gebouw binnen. Daar lag meer dan 1 miljard Zweedse kronen opgeslagen, zo’n 150 miljoen euro. Binnen filmden bewakingscamera’s hoe de gemaskerde boeven kluizen en kasten routineus leeghaalden en postzakken vol geld propten. ‘Alsof ze het elke dag deden,’ zei een verbijsterde bewakingsagent die het live zag gebeuren op de schermen in de alarmcentrale.

Het personeel van G4S – die nacht waren er 21 werknemers in het gebouw – had zich verschanst in een trappenhal en wachtte vergeefs op de politie. Die werd vertraagd door kettingen met kraaienpoten die over de wegen naar Västberga waren gespannen. Politiehelikopters konden niet opstijgen omdat er explosieven waren geplaatst aan de helikopterloods – achteraf bleken die nep.

Speciale eenheden stonden besluiteloos aan het Västbergagebouw, niemand gaf het bevel om binnen te vallen. Ze konden alleen toekijken hoe de helikopter een half uur later ongemoeid wegvloog, volgeladen met cash en vier euforische gangsters. Onmiddellijk daarna begon de politie een koortsachtige klopjacht. Er waren geen slachtoffers gevallen, maar het gezichtsverlies voor de Zweedse politie was immens, zeker toen bekend werd dat ze op voorhand getipt was.

Charbel Charro (40), een Zweed van Libanese afkomst met dik, glanzend haar en een perfect getrimde baard, stond ten tijde van de overval bij de politie bekend als één van de meest notoire dieven van Stockholm.

Charbel Charro «Voor mij was het een klus als een andere. Pas achteraf, toen we voorpaginanieuws werden in alle kranten en we merkten hoe kwaad we de politie gemaakt hadden, begon het door te dringen dat we iets gepresteerd hadden voor in de geschiedenisboekjes. Na onze arrestatie werden we als helden onthaald in de gevangenis. Ik heb ontzettend veel fanmail van vrouwen gekregen.»