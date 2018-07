'Mijn broer is onthoofd door Jihadi John. Zijn lichaam ligt nog altijd ergens in de woestijn. Maar ik wil niet haten. Ik wil de islam de schuld niet geven'

Mike Haines, gekleed in een driedelig pak, vult de ruimte met zijn imposante postuur. Maar hij straalt ook iets breekbaars uit wanneer hij op zijn wandelstok leunt in de gang van een school in Luton – ‘Stand against hate’ staat er op een button op zijn revers. Door zijn dikke brillenglazen kijkt hij een 10-jarige aan die naar hem toe is komen lopen: ‘Gaat het, meneer?’

‘Ja, prima, jongen.’

Maar Mike Haines voelt zich helemaal niet prima. Dag en nacht spookt het verschrikkelijke lot van zijn jongere broer David door zijn hoofd, de hulpverlener die in september 2014 op zijn 44ste werd vermoord door IS-beul Mohammed Emwazi, beter bekend als Jihadi John.

Mike Haines «Als kind waren we de beste vrienden, en dat is later zo gebleven. Hij was een charmeur die geen angst kende. Als we gingen kamperen met het gezin, maakte vader hem met een leiband vast aan een paal, anders ging hij ervandoor.»

Zijn onverschrokkenheid leidde hem in 2013 naar Syrië, maar amper enkele uren na zijn aankomst met een humanitair konvooi werd hij ontvoerd door IS-strijders. Een jaar later trokken ze hem een oranje pak aan en verspreidden ze beelden van zijn onthoofding op het internet. Vandaag voelt Mike een immense leegte in zijn leven. Een leegte die de vorm van Davids silhouet heeft.

HAINES «Jihadi John is in november 2015 gedood door een Amerikaanse drone. Dat verzacht het verdriet om mijn broer niet. Maar ik ben mijn geloof in de mensheid niet kwijtgeraakt door die terreurdaad.»

'Ik wil die onthoofdingsvideo van mijn broer niet zien. Wat heb ik daaraan?'

Nu is hij zelf op missie: hij praat over zijn broer op scholen in het hele land. Hij wil tonen dat hij zich niet overgeeft aan gevoelens van woede en wraak, en misschien kan hij de jongeren inspireren om de haat in hun eigen gemeenschap te bekampen.

Dat er een probleem is, bewijzen de cijfers. Mohammed Emwazi was één van de 850 Britten die naar Syrië of Irak reisden om zich bij IS aan te sluiten. De meesten van hen waren jonger dan 30, sommigen gingen nog naar school. Daarnaast zijn er duizenden kinderen en jongeren gerapporteerd aan Prevent, de Britse antiradicaliseringsdienst, omdat ze zouden sympathiseren met IS of met extreemrechts. Een kwart van de 7.631 meldingen ging over kinderen jonger dan 15 – de jongste was een 9-jarige die in de klas was opgestaan en zei dat hij Islamitische Staat steunde. De cijfers voor 2017 worden later dit jaar vrijgegeven en zullen veel hoger uitvallen: tussen april en juli kreeg de antiradicaliseringsdienst dubbel zoveel meldingen van verdachte jongeren binnen. Na de aanslag op Westminster Bridge in maart 2017 zagen de Britten plots overal terroristen in spe.