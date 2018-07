Zonnige groeten uit België (2): ansichtkaarten van de Ardennen

'De afbeelding is bijzaak, zo'n kaartje wil alleen vertellen: beste bestemme ling, ik heb aan u gedacht'

Wie Spa zegt, zegt spuitwater. En wie de stad binnenrijdt, ziet al op de eerste rotonde het gekende beeld van het mannetje in pierrotkostuum dat haasje-over springt. De terrassen in het centrum herbergen wielertoeristen, ze steken de koersschoenen onder de tafels, de helm naast een kelk trappist. In het park met platanen wacht de kermis met gesloten luiken op de namiddag. De merels fluiten in het bladerdak.

Het eerste postkaartenmolentje staat op de stoep bij een krantenwinkel. De meeste ansichtkaarten zijn rechttoe rechtaan: één foto met één simpel opschrift: ‘Un bonjour de Spa.’ Daarnaast hangen retrokaarten met reproducties van affiches van honderd jaar geleden. Een postkoets houdt halt en vrouwen met een sluierhoed wandelen ter wille van hun gezondheid langs priëlen. Auto’s heetten toen nog automobielen, racewagens waren bolides en snelheidsduivels trotseerden de stoffige zandwegen met een sjaal voor de mond. Een voetganger kon toen nog schielijk doodgaan omdat hij nog nooit van een auto had gehoord.

Spa wordt op enkele kaarten ‘De parel van de Ardennen’ genoemd. Dat komt uit een tijd dat bronwater en champagne nog gewoon parelden, en niemand het gruwelijke ‘bubbels’ over zijn lippen kreeg.

Vlak bij Spa ligt het circuit van Francorchamps, maar daarvan bestaan slechts enkele kaarten. Krantenverkoper René weet waarom. ‘Die omloop is auteursrechtelijk beschermd. Net zoals bij het Atomium moet je voor elke weergave portretrechten betalen.’ Op de zeldzame kaartjes van het circuit zijn geen racewagens te zien omdat de automerken óók royalties vragen. ‘Dat is iets van de laatste tien jaar. Vroeger kon dat allemaal probleemloos.’

Een vrachtwagen met ellenlange boomstammen schuift behoedzaam door het centrum. René groet elke voorbijganger met een bonjour. Een dame met wandelstok recht de rug. ‘Ik ben nog altijd in leven,’ zegt ze. ‘Dat kan ik zien,’ zegt René. ‘En ach, 83, nog 17 jaar en je bent er. Accrochez-vous!’

René is niet blij met wat de uitgevers aanbieden. ‘Vroeger was het aanbod heel divers, met wel dertig verschillende zichten. Toen dachten ze: met welke pittoreske hoekjes van Spa kunnen we nóg meer kaarten verkopen? Nu denken ze: welke locaties van dertig jaar geleden zien er nog ongeveer hetzelfde uit, zodat we ze goedkoop kunnen herdrukken? En zo blijven er nog maar acht kaarten over van Spa.’

Jammer voor een stad met zo’n geschiedenis. Het casino is één van de oudste ter wereld en het Engelse woord spa (voor kuuroord) is van het Belgische Spa afgeleid. Op de uitvalsweg dankt een ijzeren bord mij in vier talen voor Mijn Bezoek.