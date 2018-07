Op het zonnige, drukke terras in hartje Amsterdam praat Frank Karsten op gedempte toon. Hij fronst de wenkbrauwen bij de vraag of zijn volume iets te maken heeft met de gevoeligheid van zijn uitspraken. Welnee, verzekert hij: ‘Dat is gewoon beleefdheid.’

Dat antwoord is opmerkelijk, want Karsten heeft zonet verteld dat we allemáál discrimineren. Dat het eigenlijk zelfs heel logisch is, en dat campagnes die vertellen dat vrouwen, allochtonen, ouderen en gehandicapten uw respect waard zijn, weinig zin hebben. Hoe beleefd klinkt dat?

Als overtuigd libertijn richtte hij de stichting MeerVrijheid en het Nederlandse Von Mises Instituut op, vernoemd naar de vrijemarktideoloog. Eerder schreef hij ‘De democratie voorbij’, over hoe ’s werelds populairste bestuursvorm zou leiden tot ‘onvrede, verspilling en een tirannieke overheid’. Het boek werd vertaald in twintig talen. Libertijnen als Karsten hechten grote waarde aan individuele vrijheid en geweldloosheid. Volgens hen is het verbod op discriminatie een vorm van geweldpleging en een aantasting van onze vrijheid. Het is daarom niet verwonderlijk dat Karsten zich voor ‘De discriminatiemythe’ beroept op het werk van Amerikaanse denkers zoals de economen Walter Williams en Thomas Sowell.

HUMO Bent u voor discriminatie?

Frank Karsten «Ik ben voor het récht om te discrimineren, maar ik pleit er niet voor dat mensen meer gaan discrimineren.»

HUMO Maar als het niet langer verboden is, zullen toch meer mensen het doen?

Karsten «Nee, net niet. Als we niet meer mogen discrimineren om specifieke redenen, bijvoorbeeld een werkgever mag geen zwangere sollicitantes uitsluiten, gaan we juist breder discrimineren. Dan slaat die werkgever álle jonge vrouwen in de vruchtbare leeftijd over. Bovendien zullen we groepen vermijden die ons een proces kunnen aandoen wegens discriminatie.»

HUMO Wat verstaat u onder discriminatie?

Karsten «Ik sluit me aan bij wat het College voor de Rechten van de Mens erover zegt: het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken.

»Maar we maken allemaal onderscheid en we doen dat voortdurend. Op relatiesites mag je ongestraft aangeven dat je liever geen dikke vrouwen of kleine mannen wil. Gewoon omdat ze je smaak niet zijn. Zoiets mag niet op een vacaturesite. Maar als je niet wilt omgaan met bepaalde mensen, heb je daar toch het volste recht toe?»