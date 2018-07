Uw BBQ legt heelder bossen in de as: let goed op wanneer u houtskool koopt

Nu het WK voetbal erop zit, kunnen we ons weer toeleggen op onze échte nationale sport: barbecueën! Maar wat blijkt? Zo’n zomers avondje grillen is niet alleen een aanslag op onze cholesterol, maar ook op het regenwoud. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) bracht aan het licht dat de helft van de houtskool die bij ons in de winkels ligt, afkomstig is van illegaal gekapt tropisch hout.

Koen Stuyck (WNF) «Wij hebben zakken houtskool uit verschillende supermarkten en doe-het-zelfzaken laten analyseren door specialisten van het Afrikamuseum in Tervuren. Van de achttien zakken die we hebben gecontroleerd, bevatten er negen tropisch hout. Het grootste deel van dat hout blijkt afkomstig uit Nigeria, het land met de hoogste ontbossingsgraad ter wereld. Tegen het huidige tempo hebben ze daar over twintig jaar géén bos meer.

»Nigeria is een zeer corrupt land, en de ontbossing gebeurt vaak illegaal. Op veel zakken is niks te vinden over de herkomst van het hout.»

HUMO Is dat niet wettelijk geregeld dan?

Stuyck «Er bestaat wel een Europese verordening die zegt dat hout niet van illegaal gekapte wouden mag komen, maar slechts 30 procent van alle houtproducten valt daaronder. Houten balken voor de bouwsector bijvoorbeeld wel, maar houtskool niet. En het kan nog gekker: houten tuintafels vallen wél onder de regeling, houten tuinstoelen níét. Het is een zootje.»

HUMO De helft van onze houtskool is gelukkig wél koosjer. Waar moet je op letten als je geen tropisch hout op je barbecue wil?

Stuyck «Koop houtskool met een Forest Stewardship Council- of FSC-certificaat. Zo’n logo geeft aan dat het hout van legale oorsprong is en op een verantwoorde manier werd ontgonnen.

»In Nigeria maken ze houtskool op ambachtelijke wijze. Ze begraven hout onder een dikke laag zand en maken er dan door pyrolyse (blootstellen aan grote hitte, red.) houtskool van. Dat is niet erg efficiënt. Om 1 ton houtskool te maken, hebben ze 12 ton hout nodig. Als je het op industriële wijze doet, zoals in Europa, is dat maar 5 ton. Nog een verschil: in Europa maken we houtskool van houtafval, in Nigeria van volledige boomstammen.

»Toch moet je ook met Europese houtskool goed opletten. Een deel daarvan komt uit Oekraïne, ook een corrupt land waar veel illegaal wordt ontbost. Kijk daarom naar het FSC-label, dan ben je altijd zeker.»

HUMO We horen de laatste tijd niet veel meer over regenwouden, maar ontbossing blijft wereldwijd dus wel een serieus probleem?

Stuyck «Absoluut. Ontbossing is niet alleen een ramp voor het ecosysteem, het is ook één van de grootste oorzaken van de klimaatverandering, door alle CO2 die de massale bomenkap doet vrijkomen.

»België is één van de belangrijkste Europese doorvoerhavens. Tussen 2012 en 2016 werd in ons land jaarlijks gemiddeld 71.000 ton houtskool ingevoerd. Méér dan de helft daarvan kwam uit Nigeria en Oekraïne, en was dus van dubieuze oorsprong. Nu je weet dat er voor een ton houtskool meerdere tonnen hout nodig zijn, kun je je voorstellen over wat voor een enorme kaalslag het gaat. En daar helpen we met een gezellige barbecue gewoon aan mee. Tenzij we er vanaf nu bewuster mee omgaan.»

HUMO Wij hebben die drie barbecues van deze week meteen geschrapt!