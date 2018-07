'De safarigangster had een grogstem. Vast wel iemands type, maar niet noodzakelijk het mijne'

Ersin in Wonderland

Canvas – 9 juli – 137.107 kijkers

Op Eén verloren de Rode Duivels occasioneel van Frankrijk, een elftal dat, wat voetbalstijl betreft, aan de Gendarmerie nationale tijdens een opstootje deed denken. Intussen had zich op Canvas ‘Ersin in Wonderland’ afgespeeld, een even ontluisterend als verhelderend reisprogramma, met een onnadrukkelijk en misschien wel ongewild ontradingseffect. Zouden het onprettige, sikkeneurige lui zijn die tijdens de halve finale van het WK naar deze productie van de VPRO zaten te kijken? Of waren die kijkers juist heel innemend en ook nog eens intelligent? De zonderling die daar het fijne van wil weten, vogele het voor een keertje zelf uit, want steller dezes moet opschieten.

Ersin Kiris, hier en daar bekend van het pittige consumentenprogramma ‘Keuringsdienst van waarde’, speelde in ‘Ersin in Wonderland’ zowel voor toerist als voor onderzoeksjournalist: de ene rol zat de andere niet in de weg. Zijn personage, op het eerste gezicht een lummelende antiheld, haalde zonder zichtbare moeite bruikbare informatie uit mensen, wellicht ook wel omdat hij als exemplarische faux naïf bijna geen argwaan wekt. Er zit geen grammetje kwaad bij, zou menigeen zweren, en daar doet hij als harde professional in een zachte verpakking dan weer schaamteloos zijn voordeel mee. Hij laat tijdens gesprekken ook ongemakkelijke stiltes vallen, die altijd wel iets opleveren, en bovendien een droogkomisch effect sorteren.