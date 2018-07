'Welk boek moet je als toerist lezen om je vakantieland beter te begrijpen?' Humo vroeg het aan de Belgische ambassadeurs

'Overal hebben mensen vragen bij de Amerikaanse droom'

Marc Calcoen (ambassadeur in Spanje) «Er bestaan al zoveel boeken over de Spaanse geschiedenis, dat het bijna ondoenbaar is om er één uit te lichten. Maar als ik de Humo-lezer toch één werk moet aanraden, dan is het wel ‘De omweg naar Santiago’ van de Nederlandse auteur Cees Nooteboom. Het is een neerslag van zijn vele omzwervingen door het land.»

HUMO Nooteboom noemde Spanje ooit anarchistisch en wreed. Hij zei: ‘Het land is chaotisch, het droomt en het is irrationeel.’

Calcoen (lacht) «Dat is een wrede beoordeling. Ik zou de Spanjaarden niet dromerig noemen, eerder theatraal. Dat maakt de Spaanse volksaard ondoorgrondelijk. Ze kunnen vol passie allerhande argumenten op tafel leggen en de volgende dag iets anders beweren. Ze blinken niet uit in consequentie, om het zo te zeggen. Alles is ook zwart of wit, grijs bestaat niet. Qua karakter zijn ze wel noordelijker dan je op het eerste gezicht zou denken: stiptheid en gehoorzaamheid aan de regels appreciëren ze hier bijvoorbeeld ten zeerste.»

HUMO De geschiedenis van Spanje is verweven met de Belgische. Welke geschiedenisboeken nemen we het best mee naar het strand?

Calcoen «Arturo Pérez-Reverte giet die geschiedenis in heel leesbare historische fictie in zijn serie romans rond kapitein Alatriste. Dat is een veteraan die aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog gewond uit Vlaanderen naar Madrid terugkeert. De personages zitten complex in elkaar, en het taalgebruik is erg rijk.

»Daarnaast heb je auteurs zoals Geoffrey Parker en Hugh Thomas, die de geschiedenis van Spanje uitstekend toelichten. Vooral het boek ‘De Spaanse Burgeroorlog’ van Thomas is uitgegroeid tot een echte klassieker.

»Voorts kent iedereen natuurlijk ‘De schaduw van de wind’ van Carlos Ruiz Zafón. Het is één van de bekendste en meest verkochte boeken ter wereld.»

HUMO De kritiek luidde dat het boek zich in Barcelona afspeelde, maar in het Spaans was geschreven en niet in het Catalaans. Een heikel punt in Spanje.

Calcoen «Ach, een schrijver mag zich uitdrukken in de taal die hij verkiest, zeker wanneer de gebeurtenissen zich in eigen land afspelen. Wie zich wil verdiepen in het conflict tussen de nationale overheid en Catalonië, kan ik het in 2015 verschenen boek ‘Las cuentas y los cuentos de la independencia’ aanraden, van de pas benoemde socialistische minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell. Hij is een Catalaan, maar ook één van de felste tegenstanders van het pro-onafhankelijkheidskamp. In zijn boek weerlegt hij de politieke en economische argumenten van de separatisten. Toen de spanningen vorig jaar toenamen, publiceerde hij samen met drie andere prominente Catalanen ‘Escucha, Cataluña. Escucha, España’. Daarin pleiten ze voor dialoog en sereniteit en argumenteren ze opnieuw dat separatisme niet het antwoord is op de problemen van Catalonië.»