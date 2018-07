'We hebben de dialogen in 'The Team' helemaal naar onze hand gezet. Dat kon, want de regisseurs waren twee Denen die geen woord Nederlands spraken.'

We spreken af in een koffiebar in Aalst, stad van haar jeugd en toekomst (‘Toffe plek, hè?’), en terwijl we nippen van onze huisgemaakte red fruit iced teas overlopen we haar hevig florerende carrière.

HUMO Te beginnen met ‘The Team’: wat kun je ons vertellen?

Lynn Van Royen «Het is een erg actuele serie, een coproductie met Denemarken en Duitsland. Ik speel Paula Liekens, een ambitieuze vrouw die handig is met satellietbeelden en computers en betrokken raakt bij een moordzaak. In Denemarken worden acht mensen vermoord in een opvanghuis voor vluchtelingen. Eén van de slachtoffers blijkt een informante van Paula. Ze voert het onderzoek ter plekke samen met een Duitse inspecteur (Jürgen Vogel, red.) en een Deense flik (Marie Bach Hansen, red.). Voor het eerst moet ze écht het veld in, er rust een enorme verantwoordelijkheid op haar schouders.

»Ik vond het leuk dat ze de rol een beetje aan mij hebben aangepast. Omdat ik Paula speel, moesten er een paar jaartjes af (lacht). Zo werd zij de meest onervarene van de bende, en omdat ze zich zo hard wil bewijzen, maakt ze wel eens een inschattingsfout.»

HUMO Te veel hooi op je vork nemen, ken jij dat probleem?

Van Royen «Misschien, maar ik kan beter delegeren (lacht). En na de opnames van ‘The Team’ heb ik drie maanden niks gedaan, om weer een béétje balans te krijgen in mijn sociaal leven. Zo probeer ik het altijd te doen.

»Weet je wat nog tof is aan ‘The Team’? De Belgische inbreng is groot: de scènes die zich in Vlaanderen afspelen, zijn héél Vlaams. We hebben de dialogen helemaal naar onze hand gezet. Dat kon zonder risico, want de regisseurs waren twee Denen die toch geen woord Nederlands spraken. Zij vertrouwden ons gelukkig, braaf als wij zijn (lacht).»

'Na de prijs voor beste actrice in Monte Carlo staat de telefoon niet roodgloeiend. Zo werkt het nu ook weer niet.'

HUMO Zullen we het eens over jouw verborgen talenten hebben?

Van Royen «Zijn die er dan? (lacht)»

HUMO Zeker. In één van je eerste scènes in ‘The Team’ voer je een heel gesprek in vloeiend Arabisch.