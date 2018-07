Dorst en magie in het Oude Egypte

Farao Thoetmosis was op jacht in de Nubische woestijn. De avond was gevallen, en hij zat in een kleine oase aan het kampvuur toen een geitenbok tevoorschijn kwam uit de Egyptische duisternis.

‘Gegroet, nobele heerser,’ sprak de bok. ‘Buig en kniel voor mij, want ik ben de vreeswekkende god Horus!’

Geschrokken wierp Thoetmosis zich ter aarde.