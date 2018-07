De 7 Hoofdzonden: Madonna: 'Het vereist een zekere graad van meedogenloosheid om zo ver te geraken als zij'

IJDELHEID

Lucy O’Brien «Sinds dag één is Madonna zich hyperbewust van hoe ze eruit ziet op beeld. Ze kan als geen ander flirten met de camera, dat zie je al op highschoolfoto’s uit de jaren 70: Madonna als de vrijpostige, ondeugende, zelfzekere cheerleader uit Michigan. Ze was toen al anders dan de rest. Terwijl haar medeleerlingen tijdens de jaarlijkse talentenjacht op school hun best deden met brave turnkunstjes, klom Madonna het podium op in een fluorescerende catsuit om een zelfverzonnen dans uit te voeren op ‘Baba O’Riley’ van The Who. Ze was toen 12.

»Ze wist dat ze er goed uitzag, én ze gebruikte dat. Maar daar is volgens mij veel méér mee gemoeid dan enkel ijdelheid. Madonna wordt voortgestuwd door een elementaire nood om creatief te zijn. Mocht het alleen maar om haar uiterlijk gaan, dan was ze nooit uitgegroeid tot een icoon. Veel jonge popsterren moeten het enkel van uiterlijk vertoon hebben. Neem Miley Cyrus: een typisch voorbeeld van iemand die Madonna goed heeft bestudeerd en dacht: ‘Als Madonna vroeger masturbatie simuleerde op het podium, dan zal ik nu naakt, op een paar schoenen na, aan een ijzeren ketting gaan hangen. Of mijn billen tegen het kruis van Robin Thicke aanwrijven op de MTV Awards. Maar dat komt allemaal zo fake over.

»Madonna’s exhibitionisme daarentegen komt voort uit haar enorm fysieke ingesteldheid als danseres. Ze is geboren met de nood om zich te manifesteren. En ze is een enorme aandachtzoeker: het publiek geeft haar het gevoel dat ze bestaat, dat ze lééft. Dat ze zoveel aandacht nodig heeft, komt door de vroege dood van haar moeder.»

HUMO Madonna Louise Ciccone-Fortin, de moeder van Madonna, stierf in 1963 aan borstkanker. Ze was toen 30 jaar. De kleine Madonna was toen amper 5.

O’Brien «Hoe klein ze ook was, na de dood van haar moeder wierp Madonna zich als oudste dochter op als ‘moedertje’ van het half verweesde gezin. Ze vond zichzelf de meest bijzondere ‘vrouw’ in het leven van haar vader, maar die bevoorrechte positie verloor ze toen Tony Ciccone in 1966 hertrouwde met Joan, de huishoudster van het gezin.

»Sinds ze die plaats heeft moeten afgeven, vecht Madonna om de aandacht van zowat de hele wereld. Mensen klimmen een podium op om allerlei verschillende redenen, maar heel vaak om een beschadigd deel van hun ziel te helen. Bij Madonna is dat het trauma na de dood van haar moeder.»

HUMO Ik vond Madonna het mooist op de brug van de jaren 80 naar 90, de periode van haar beste nummers ook: ‘Express Yourself’, ‘Like a Prayer’ en ‘Vogue’. Ze kruiste de klassieke Hollywoodglamour van Marilyn Monroe en Rita Hayworth met een voor een popster ongeziene atletische gespierdheid.

O’Brien «Ik vond haar nog mooier als onstuimige twintiger, in haar vroege New Yorkse jaren. Ze had toen een soort van Botticelli-look: een wellustige, gebeeldhouwde Italiaanse. Naarmate ze beroemder werd, werd ze niet alleen minder mollig, heel haar imago werd ook alsmaar gestroomlijnder. Op haar allermooist vond ik haar tijdens de ‘Ray of Light’-periode van 1998. Ze was 40, net moeder geworden van haar dochter Lourdes, en het leek alsof er een soort aureool over haar was neergedaald. Madonna had toen een aardse én hemelse uitstraling tegelijk.