'In Antwerpen stond ik te tril len en te huilen van geluk'

De immigrante

Het is niet zo onlogisch dat Dua Lipa op Pukkelpop én op Tomorrowland staat, want de 22-jarige zangeres met de satijnen misthoorn van een stem is een kind van twee werelden. Ze werd geboren in Londen, maar haar roots liggen in Pristina, de Kosovaarse hoofdstad waar voornamelijk etnische Albanezen en Serviërs wonen. In de jaren 90, tijdens de Joegoslavische oorlogen, vluchtten haar ouders naar de Engelse hoofdstad. ‘Mijn familie heeft nog geluk gehad. Veel van mijn klasgenootjes verloren hun huis en hun familie.’

Toen Dua een prille tiener was, keerden de Lipa’s terug naar Kosovo, en ontdekte ze de muziek. De eerste show die ze bijwoonde, was een optreden van Method Man & Redman, de tweede van 50 Cent, de derde van Snoop Dogg. Intussen zat ze op haar kamer liedjes te zingen van Rihanna en Nelly Furtado, en ze besefte: dit is mijn toekomst. En dus keerde ze als 15-jarige in haar eentje terug naar Londen, waar ze aan de Sylvia Young Theatre School studeerde – de instelling waar ook Rita Ora en Amy Winehouse hun diploma hadden behaald. Ze kluste bij als barvrouw en model, en netwerkte intussen als een gek. De werkethiek van een immigrant: op haar meest recente tournee ging ze soms zelf achter de merchandisetafel staan – ‘Alles begint bij hard labeur.’

In een tijd waarin veel sterren – Taylor Swift op kop – verweten wordt dat ze zich te weinig inlaten met politiek, zit Dua Lipa nooit om een mening verlegen. Haar immigratieachtergrond geeft haar zelfs een genuanceerde blik op de actualiteit. Ze bekritiseerde fel de uitspraken van Donald Trump over het gevaar van immigranten uit shithole-landen: ‘Niemand verlaat zijn land als dat niet hoognodig is.’ Over de brexit: ‘Ik zie hoe belangrijk het is voor Kosovo om deel uit te maken van de Europese Unie. Het is dus hartverscheurend dat mijn tweede thuisland zich er net van losmaakt.’